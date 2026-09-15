'യുഎസ്എയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര സര്ക്കാര് ചെലവിലല്ല': ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: അമേരിക്കാ സന്ദര്ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങള്ക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മറുപടി നല്കി. തന്റെ വിദേശയാത്ര സര്ക്കാര് ചെലവിലല്ലായിരുന്നെന്നും സംഘാടകരാണ് അതിനുള്ള ചെലവ് വഹിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചു. 'ഇത് ഷിക്കാഗോ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
'ജയ്ഹിന്ദ് ടിവിയുടെ പ്രാരംഭകാല നേതൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫെലിക്സ് സൈമണിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തില് പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാനും ഭാര്യയും ഇവിടെ എത്തിയത്. കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള എംപിയായിരുന്ന കാലം മുതല്ക്കേ അവരുടെ കുടുംബവുമായി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഏകദേശം മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് നീളുന്ന ബന്ധമാണത്. ഇവിടെയെത്തിയ ശേഷം മലയാളി സംഘടനകള് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികളിലും ഓണാഘോഷങ്ങളിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ത്യക്കാര്ക്കിടയില് സുപരിചിതനായ സാം പിത്രോഡയുടെ വീട്ടിലും ഞാന് സന്ദര്ശനം നടത്തി. ജോസ് കെ. മാണിയും മറ്റുള്ളവരും എന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.'