സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഹാൻസ് കളവ് പോയി, പോലീസുകാരൻ ഒളിവിൽ, ഹാൻസ് ആർക്ക് കടത്തി ?, അന്വേഷണം
ജൂണ് 26ന് ദൊട്ടപ്പന്കുളത്തെ വീട്ടില് നിന്നായിരുന്നു ബത്തേരി പോലീസ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നമായ ഹാന്സ് 7 ചാക്ക് പിടികൂടിയത്.
സുല്ത്താന് ബത്തേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് തൊണ്ടിമുതലായ 7 ചാക്ക് ഹാന്സ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് മോഷണം പോയതില് പ്രതി പോലീസുകാരന് തന്നെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയര് സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര് ഗ്രേഡ് ടി സബിത്തിനെ പ്രതിയാക്കിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇയാളെ സര്വീസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവൈഎസ്പി എം എം അബ്ദുള് കരീം നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എസ് ദേവമനോഹര് പോലീസുകാരനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
ജൂണ് 26ന് ദൊട്ടപ്പന്കുളത്തെ വീട്ടില് നിന്നായിരുന്നു ബത്തേരി പോലീസ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നമായ ഹാന്സ് 7 ചാക്ക് പിടികൂടിയത്. സുല്ത്താന് ബത്തേരി കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ തൊണ്ടിമുതല് സൂക്ഷിക്കാനായി കോടതി പോലീസിനെ ഏല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റോര് റൂമിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബര് 10നാണ് തൊണ്ടിമുതല് മോഷ്ടിച്ച വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. താക്കോല് ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നായിരുന്നു മോഷണമെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതില് നിന്നാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ജൂലായ് 19ന് പുലര്ച്ചെ ഒരു മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഹാന്സ് കടത്തിയത്. സ്റ്റോര് റൂം തുറന്ന് സബിത്ത് ഹാന്സ് കാറില് കയറ്റികൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യമാണ് സിസിടിവി പരിശോധനയില് ലഭിച്ചത്. ജൂലായ് 18ന് രാത്രി മുതല് സബിത്തിനായിരുന്നു സ്റ്റേഷന് ജിഡി ചുമതല. ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതല് ഇയാള് അവധിയിലായിരുന്നു. മോഷണവിവരം പുറത്തായതോടെ ഇയാള് ഒളിവില് പോവുകയും ചെയ്തു. ജൂലായ് 19ന് പുലര്ച്ചെ നെറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് സബിത്ത് തൊണ്ടിമുതല് കടത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. കടത്തിയ ഹാന്സ് ആര്ക്ക് കൈമാറി. സബിത്തിന് ലഹരിമാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിലവില് അവശേഷിക്കുന്നത്.
സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളില് തൊണ്ടിമുതല് ഹാജരാക്കി പിഴയടച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 3 മാസം വരെ മേല്ക്കോടതിയില് അപ്പീല് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞാല് തൊണ്ടിമുതല് കത്തിച്ചോ അല്ലാതെയോ നശിപ്പിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്യുക. ഉത്തരവിടുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടിമുതല് സ്റ്റോറില് നിന്നുമെടുക്കുമ്പോള് ഇതിന്റെ കൃത്യമായി കണക്ക് കാര്യമായി നോക്കാറില്ല. ഇത് കണക്കിലെടുത്താകും കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന.