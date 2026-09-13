ഇതിനെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു, പുനരുപയോഗ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ : വി ഡി സതീശൻ
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമുണ്ടെന്നും എന്നാല് സമഗ്രമായ വൈദ്യുതി പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രതിസന്ധി മാനേജ് ചെയ്യുകയും ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന് സാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവില് ഹൈഡ്രല് പവര് കൊണ്ടൊരു പരിഹാരം സാധ്യമല്ല. ഒരു നോണ് കണ്വെന്ഷണല് എനര്ജി സോഴ്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തില് മുന് വര്ഷങ്ങളേക്കാള് ഉപഭോഗം കൂടി. അതാണ് ആദ്യ പ്രശ്നം. മറ്റെല്ലാം രണ്ടാമതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൊച്ചിയില് കെഎസ്ഇബി സംഘടിപ്പിച്ച എക്സ്പോയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. പുനരുപയോഗ എനര്ജിയെന്ന് പറയുമ്പോള് കെഎസ്ഇബിയിലെ പലര്ക്കും ചൊറിച്ചിലാണ്. പ്രശ്നം വഷളാകട്ടെയെന്ന് കരുതി ചിലയിടത്ത് അനാവശ്യമായി നാലും അഞ്ചും തവണയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഒക്ടോബറില് വരുന്ന പുതിയ വൈദ്യുതി നയത്തില് സൗരോര്ജത്തിന് മുഖ്യസ്ഥാനം നല്കും. ഉത്തരവാദിത്തം ആരുടെയും തലയില് വെയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുല്ല അവസരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.