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  4. Deepti mary vargheese Aisha potti front runners for Kerala womens panel chair
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (16:25 IST)

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (15:50 IST)
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സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ്, നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായി സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നും കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയ അഡ്വ അയിഷാ പോറ്റി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ സ്ഥാനത്തേക്കായി ഉയര്‍ന്ന് കേല്‍ക്കുന്നത്.
 
എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായ കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയായാണ് ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീഷന്റെ പിന്തുണ അയിഷാ പോറ്റിയ്ക്കാണ്. വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിനായി 2 മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നതോടെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ വീണ്ടുമൊരു വിഡി- കെസി പോരാട്ടത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
 
 സിപിഎമ്മുമായി ഇടഞ്ഞ അയിഷാ പോറ്റിയെ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പായി കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വിഡി സതീശന്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു. കൊട്ടാരക്കരയില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും കെ എന്‍ ബാലഗോപാലിനോട് ഐഷ പോറ്റി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസിന് തൃക്കാക്കര സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ALSO READ: ശബരിമല ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു; നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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