ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല, പല പ്രസ്താവനകളും പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി: എം ഗോവിന്ദന് പാർട്ടി ശാസന
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തില് ശാസന.ഗോവിന്ദന്റെ പല പ്രസ്താവനകളും പാര്ട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നടപടി.അപൂര്വമായാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും എം വി ഗോവിന്ദനായിരുന്നു പാര്ട്ടിയെ നയിച്ചത്. 3 തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലും ദയനീയമായ തോല്വിയാണ് പാര്ട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇതെല്ലാം യോഗത്തില് വിമര്ശനത്തിനിടെയാക്കി. സംഘടനാതലത്തില് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് പ്രസ്താവനകള് പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെന്ന വിമര്ശനമുയര്ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് എം വി ഗോവിന്ദന് നേരെ പാര്ട്ടി ശാസനയുണ്ടായത്.