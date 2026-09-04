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  4. Delhi police assault on women journalists shaheen khan saket
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (12:20 IST)

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (12:08 IST)
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ഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍. പ്രമുഖ യൂട്യൂബ് ചാനലായ 4പിഎം ന്യൂസ് നെറ്റ്വര്‍ക്കിനായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ശാഹിന്‍ ഖാന്‍, കാമറപെഴ്‌സണായ നഫീസ ഖാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് സാകേത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്.
 
തങ്ങളുടെ മതം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് അധികൃതര്‍ ക്രൂരമായ മര്‍ദ്ദനം നടത്തിയതെന്ന് മര്‍ദ്ദനമേറ്റ ശാഹിന്‍ ഖാന്‍ പറയുന്നു. ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതിന് തങ്ങളെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് ഷേഷനില്‍ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച ലൈവ് വീഡിയോയില്‍ ശാഹിന്‍ പറയുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് പേര് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഖാന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് കൂടുതല്‍ മോശമായി പെരുമാറിയതെന്നും ലാത്തികൊണ്ട് തങ്ങളെ അടിച്ചെന്നും ശാഹിന്‍ ആരോപിച്ചു. പോലീസ് അതിക്രമത്തില്‍ അവശയായ നഫീസയെ പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളെത്തിയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും കൊണ്ടുപോയത്.
 
 സംഭവത്തെ ഡിജിപബ്, പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമ സംഘടനകളും പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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