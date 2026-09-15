സെപ്റ്റംബര് 21 വരെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് വ്യാപകമായ മഴക്ക് സാധ്യത: കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്
സെപ്റ്റംബര് 21 വരെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് വ്യാപകമായ മഴ തുടരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ പലയിടങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്, മധ്യ, കിഴക്കന്, പടിഞ്ഞാറന് മേഖലകളില് ഈ ആഴ്ച വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് മേഖലയില്, സെപ്റ്റംബര് 16-17 തീയതികളില് ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡല്ഹി, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബര് 17-ന് ജമ്മു-കശ്മീര്, ലഡാക്ക്, ഗില്ഗിത്-ബാള്ട്ടിസ്ഥാന്, മുസാഫറാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ടതോ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതോ ആയ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
മധ്യ ഇന്ത്യയിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറന് മധ്യപ്രദേശില് സെപ്റ്റംബര് 17 മുതല് 19 വരെയും, കിഴക്കന് മധ്യപ്രദേശില് സെപ്റ്റംബര് 16-17 തീയതികളിലും വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിദര്ഭയിലും ഛത്തീസ്ഗഢിലും യഥാക്രമം സെപ്റ്റംബര് 20-21, 19-21 തീയതികളില് വ്യാപകമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ കാലയളവില് ഭൂരിഭാഗം സമയവും കിഴക്കന് മേഖലയില് മഴ തുടരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബര് 16 മുതല് 21 വരെ ആന്ഡമാന്-നിക്കോബാര് ദ്വീപുകളില് വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. സെപ്റ്റംബര് 16 മുതല് 20 വരെ ഉപ-ഹിമാലയന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലും സിക്കിമിലും വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്; ഇതേ കാലയളവില് ഗംഗാതീര പശ്ചിമ ബംഗാളിലും സമാനമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒഡീഷയില് സെപ്റ്റംബര് 19 മുതല് 21 വരെ വ്യാപകമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം.