തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (12:53 IST)
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര് മന്തറില് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്ത്ത സംഭവത്തില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം. എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനായി പോലീസിനെ സിജെപി മുന്പ് സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടികള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറ്റവാളി തന്നെ പരസ്യമായി ഇക്കാര്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞതോടെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായത്.
അശുതോഷ് രങ്ക, സൗരവ് ദാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം. ഒരു മണിക്കൂര് നേരമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തില് നൂറുകണക്കിന് പ്രവര്ത്തകരാണ് ഒത്തുചേര്ന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുറ്റവാളി തന്നെ കുറ്റം പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പോലീസ് നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികള് പരസ്യമായി ഡല്ഹിയില് വിലസുന്നതെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സിജെപി ഉയര്ത്തുന്നത്.
പെണ്കുട്ടിയെ പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു, ആക്രമിച്ചത് തങ്ങളാണെന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് ഡല്ഹി പോലീസ് മറുപടി പറയണം. ഞങ്ങള് നിശബ്ദരായി ഇരിക്കില്ല. പോലീസിന്റെ നിലപാട് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. സിജെപി വക്താവായ സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. സിജെപി സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ആസാദ് സമാജ് പാര്ട്ടി- കാന്ഷി റാം പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രശേഖര് ആസാദും പാര്ലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തല താന് അടിച്ച് തകര്ത്തെന്നും വധശ്രമക്കേസ് ചുമത്തേണ്ട കുറ്റമായിട്ടും താന് ജയിലില് പോകാതെ ഡല്ഹിയില് സ്വതന്ത്ര്യമായി നടന്നെന്നും ഹിന്ദുത്വ ഇന്ഫ്ലുവന്സര് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര്യ ഭരദ്വാജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന വീഡിയോയില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാന്, ഡല്ഹി മന്ത്രി കപില് മിശ്ര എന്നിവര് തനിക്ക് മൂത്ത സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണെന്നും ഇയാള് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇയാള്ക്ക് മുകളില് വധശ്രമവും എസ്സി- എസ്ടി വകുപ്പുകളുമടക്കം ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ ആവശ്യം.
അതേസമയം താന് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനായാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് എഎന്എയ്ക്ക് നല്കിയ മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തില് സ്വതന്ത്ര്യ ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. സ്വയം പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില് താന് ആള്ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും ഇയാള് പറയുന്നു. നിലവില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നും ഇയാള് പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.
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