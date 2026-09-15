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  4. 'You Don't Treat Human Beings That Way': Michael Holding Slams Pakistan Government Over Imran Khan's Jail Conditions
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (16:23 IST)

മനുഷ്യരോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറരുത് : ഇമ്രാൻ ഖാനോടുള്ള നിലപാടിൽ പാകിസ്താനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മൈക്കൽ ഹോൾഡിംഗ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:01 IST)
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പാകിസ്ഥാന്റെ ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് നായകനും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇമ്രാന്‍ ഖാന് ജയിലില്‍ മാനുഷിക പരിഗണന പോലും നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ഇതിഹാസം മൈക്കല്‍ ഹോള്‍ഡിങ്. മുന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളടക്കം ഇമ്രാന്‍ ഖാന് പിന്തുണ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹോള്‍ഡിങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം. കൊലപാതകം ചെയ്തവരോട് പോലും ഭരണകൂടങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാറില്ലെന്നും ഹോള്‍ഡിങ് പറഞ്ഞു.
 
ഇമ്രാന്‍ ഖാനുമായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ക്രിക്കറ്റിന് പുറത്തുമുള്ള സൗഹൃദമായിരുന്നുവെന്ന് ഹോള്‍ഡിങ് പറയുന്നു. ലണ്ടനില്‍ കാന്‍സര്‍ ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിനായി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഇമ്രാനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിടുണ്ട്. ഹോള്‍ഡിങ് പറയുന്നു. നേരത്തെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന് ചികിത്സയും അടിയന്തിര സൗകര്യങ്ങളും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 21 അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. 2023 മുതല്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഇമ്രാന്‍ ഖാന് ശരിയായ വൈദ്യസഹായം നല്‍കുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ കുടുംബം നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കറും കപില്‍ ദേവും ഇമ്രാന്‍ ഖാന് മാനുഷികപരിഗണന നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
 
ഇംഗ്ലണ്ട് - പാകിസ്ഥാന്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരമായ മൈക്കല്‍ അതേര്‍ട്ടണ്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മക്കളുമായി ലോര്‍ഡ്‌സ് ടെസ്റ്റിനിടെ അഭിമുഖം നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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