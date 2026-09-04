  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Manipur Death Toll
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (11:48 IST)

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

Manipur Death Toll
Written By: WEBDUNIA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (11:59 IST)
google-news
മണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്. 
 
വംശീയ സംഘർഷത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2023 മേയ് മൂന്നിന് മെയ്തി-കുക്കി വംശീയ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മണിപ്പൂരിൽ 49 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും, കാണാതായവരിൽ 34 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. 
 
ഫെബ്രുവരിയിൽ വൈ ഖേംചന്ദ് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റിട്ടും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അയവുവന്നിട്ടില്ല. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം 45 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 105 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
 
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മൗനമാണ് മണിപ്പൂരിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കിയത്. വർഗീയ കലാപം ആളികത്തിയിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. 
 
അടുത്ത ലേഖനം
പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപെടല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തണം; കേരള പോലീസിന് 'ചിരി പരിശീലനം' നല്‍കുന്നു

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

തെറ്റ് പറ്റിയത് പാർട്ടിക്കോ, ജനങ്ങൾക്കോ?, സിപിഎം 2 തട്ടിൽ, തർക്കം മുറുകുന്നു

തെറ്റ് പറ്റിയത് പാർട്ടിക്കോ, ജനങ്ങൾക്കോ?, സിപിഎം 2 തട്ടിൽ, തർക്കം മുറുകുന്നുസംസ്ഥാന തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള വിശകലനത്തില്‍ സിപിഎമ്മിനുള്ളില്‍ ഭിന്നത ശക്തമാകുന്നു. ദേശീയ സമിതിയിലടക്കം തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത്. എ

പണത്തിനായി ടീച്ചർമാരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ടെലഗ്രാം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു, കോളേജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ

പണത്തിനായി ടീച്ചർമാരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ടെലഗ്രാം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു, കോളേജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽപോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത ശ്രീഹരിയുടെ ഫോണൊല്‍ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഫോണ്‍ പരിശോധിച്ച പോലീസ് ശ്രീഹരി പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പലപ്പോഴായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി.

സെല്‍ പൂട്ടാന്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ മറന്നു; കുണ്ടറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് പ്രതി ഇറങ്ങിപ്പോയി

സെല്‍ പൂട്ടാന്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ മറന്നു; കുണ്ടറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് പ്രതി ഇറങ്ങിപ്പോയികാവല്‍ക്കാരന്‍ അല്പം മാറിനിന്ന് തന്റെ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ വൈജേഷ് പതുക്കെ പൂട്ട് മാറ്റി പുറത്തിറങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് മതിലിലൂടെ ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.