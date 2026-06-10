അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാര്ഡ് ചോര്ന്ന സംഭവത്തില് പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയില്
- നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ദിലീപ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അപ്പീല് നല്കി
- നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ദിലീപിന്റെ പാസ്പോര്ട്ട് തിരിച്ചു നല്കും
- നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ജഡ്ജിക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം നടത്തിയവര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കെജെഒഎ
- എന്നും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം, അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു: കെ കെ ശൈലജ
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: അതിജീവിതയുടെ ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതില് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജി പിന്മാറി
കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിര്ണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാര്ഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി പരിശോധിച്ചതില് പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതില് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിയും പിന്മാറി. ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്ത് ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതില് നിന്ന് പിന്മാറി. ഇനി മറ്റൊരു ബെഞ്ച് ഹര്ജി പരിഗണിക്കും. ജഡ്ജി തന്റെ പിന്വാങ്ങലിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
എന്നിരുന്നാലും എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയില് ജഡ്ജിയായിരുന്ന കാലത്ത് മെമ്മറി കാര്ഡിന്റെ ഹാഷ് മൂല്യത്തില് മാറ്റം വന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്വാങ്ങലിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് ജോബിന് സെബാസ്റ്റ്യനും ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതില് നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു.
കേസിലെ പ്രധാന തെളിവായ മെമ്മറി കാര്ഡ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കെ നിയമവിരുദ്ധമായി പരിശോധിച്ചതില് പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയിരുന്നു. കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് പുതിയ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകയായ വൃന്ദ ഗ്രോവര് മുഖേനയാണ് അതിജീവിത പുതിയ ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്.