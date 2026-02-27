സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ദിലീപ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കി. പ്രോസിക്യൂഷന് ഹാജരാക്കിയ നിര്ണായക ഡിജിറ്റല് തെളിവുകള് നിസ്സാരകാര്യങ്ങളുടെ പേരില് വിചാരണക്കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നതാണ് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രധാന വാദം.
സംവിധായകന് ബാലചന്ദ്രകുമാര് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദിലീപിന്റെ സഹോദരന് അനൂപിന്റെ ഫോണില് നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള് കോടതി ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചില്ല. സാങ്കേതികവും നിസ്സാരവുമായ കാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗുരുതരമായ തെളിവുകള് തള്ളിക്കളയുന്നത് നിയമപരമായി അനുവദനീയമല്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് വാദിക്കുന്നു.
പള്സര് സുനി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതികള്ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നല്കണമെന്നും മറ്റ് പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഡിജിപിയുടെയും സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെയും ശുപാര്ശ അംഗീകരിച്ചാണ് സര്ക്കാര് ഈ അപ്പീല് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വിചാരണക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടത്തിന് പ്രോസിക്യൂഷന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.