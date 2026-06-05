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  4. Survivor moves High Court seeking re-investigation into memory card leak
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (20:07 IST)

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാര്‍ഡ് ചോര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയില്‍

Actress attack case
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (20:07 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (20:10 IST)
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കൊച്ചി: നിര്‍ണായക തെളിവുകള്‍ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാര്‍ഡ് അനധികൃതമായി ഉപയോഗിച്ചതില്‍ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഇര കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകയായ വൃന്ദ ഗ്രോവര്‍ മുഖേനയാണ് പുതിയ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തത്. ഉപകരണത്തിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പരിശോധനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിക്കണമെന്നും കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി സമര്‍പ്പിച്ച വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത മുന്‍ ഹര്‍ജിയെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ നീക്കം. വിവിധ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തന്റെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പ്രാരംഭ അന്വേഷണം വളരെ പിഴവുള്ളതാണെന്ന് അതിജീവിത വാദിക്കുന്നു. ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ ആയിരിക്കെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളില്‍ മെമ്മറി കാര്‍ഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചതായി നേരത്തെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 
 
സൈബര്‍ വിദഗ്ധരുടെയോ നിയമ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ സഹായമില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയതിനാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് നിയമപരമായ സാധുതയില്ലെന്നും അതുവഴി സുരക്ഷാ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയവും സമഗ്രവുമായ ഒരു പുനരന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അതിജീവിത തന്റെ പുതിയ ഹര്‍ജിയില്‍ വാദിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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