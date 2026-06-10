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വയനാട്ടില് ഷിഗെല്ല ബാധ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതായി സംശയം; രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളിലും ലക്ഷണങ്ങള്
കല്പ്പറ്റ: വയനാട്ടിലെ കോളിയാടിയില് ഷിഗെല്ല പകര്ച്ചവ്യാധി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നോ എന്ന് ആശങ്ക. നേരത്തെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും മാത്രമാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങള് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോള് കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കളില് ചിലര്ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള് കാണിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് സംശയം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുമായുള്ള സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ രോഗലക്ഷണങ്ങള് കാണിച്ചവരുടെ എണ്ണം 18 ആയി. ഇവരുടെ സാമ്പിളുകള് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. നേരത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച 18 കുട്ടികളുടെയും ഫലം ഉടന് ലഭ്യമാകും.
കോലിയാടി മാര് ബസേലിയോസ് സ്കൂളിലാണ് ഷിഗെല്ല പടര്ന്നത്. ഇവിടെ പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ കിണറുകളില് ക്ലോറിനേഷന് നടത്തുന്നു. സ്കൂളുകളിലെ വെള്ളം വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. 58 കുട്ടികള് നിലവില് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സയിലാണ്. ഇതുവരെ മൂന്ന് കുട്ടികളില് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.