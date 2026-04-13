Tim David Fined: 'തമാശക്കളി കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി'; അംപയർ ചോദിച്ചിട്ടും ബോൾ കൊടുത്തില്ല, ടിം ഡേവിഡിനു ലക്ഷങ്ങൾ പിഴ !

ഒന്നിലേറെ തവണ അംപയർമാർ ഇടപെട്ടിട്ടും ബോൾ കൊടുക്കാൻ ആർസിബി താരം തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം 2.4 ആണ് താരം ലംഘിച്ചത്. 18-ാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിനു മുൻപും അവസാന ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിനു മുൻപും ടിം ഡേവിഡ് ഇത്തരത്തിൽ അംപയർമാരെ അവഗണിച്ചിരുന്നു. മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനമാണ് താരത്തിനു പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
