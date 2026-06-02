Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (13:21 IST)

അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ജീനിയസ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നവയുഗ ബ്രാഡ്മാൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച താരങ്ങളില്‍ ഒരാളായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന്  37-ാം  പിറന്നാള്‍. 1989 ജൂണ്‍ 2-ന് സിഡ്‌നിയിലായിരുന്നു സ്മിത്തിന്റെ ജനനം. ലെഗ് സ്പിന്നറായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെത്തിയ സ്മിത്ത് നിലവില്‍ ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച ടെസ്റ്റ് ബാറ്റര്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ്. ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഷോട്ടുകളെ മറികടന്ന് സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്‍സ് അടക്കം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ റണ്‍സുകള്‍ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ടെസ്റ്റിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോട്ടുകള്‍ക്കും മനസാന്നിധ്യത്തിനും പേര് കേട്ട സ്മിത്ത് 123 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 56.06 ശരാശരിയില്‍ 10,763 റണ്‍സ് ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 37 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
 
 നിലവില്‍ സജീവ ക്രിക്കറ്റിലുള്ള താരങ്ങളില്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ റണ്‍സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജോ റൂട്ടാണ് മുന്നിലെങ്കിലും സ്ഥിരതയും ശരാശരിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ സ്മിത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. സ്ലിപ്പില്‍ 215 ക്യാച്ചുകളും സ്മിത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. 2018ല്‍ കരിയറിലെ കറുത്ത അദ്ധ്യായമായ പന്ത് ചുരുണ്ടല്‍ വിവാദത്തെ തുടര്‍ന്ന് ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിലക്ക് നേരിട്ടെങ്കിലും 2019ലെ ആഷസ് സീരീസില്‍ 774 റണ്‍സുകളുമായി സ്മിത്ത് തിരിച്ചുവന്നിരുന്നു. 2 ഏകദിന ലോകകപ്പുകള്‍, ഒരു ടി20 ലോകകപ്പ്, ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി ട്രോഫികളും സ്മിത്ത് ഓസീസിനായി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഐസിസിയുടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റര്‍ ഓഫ് ദ ഡെക്കേഡ് പുരസ്‌കാരവും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

ക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

IPL 2026 Team of the Tournament: ഐപിഎൽ 2026 ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇ.എസ്.പി.എൻ ക്രിക് ഇൻഫോ. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു നായകൻ രജത് പട്ടിദാറിനെയാണ് ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

Tim David: ഐപിഎലിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്‌പെൻഷൻ. 2027 സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം ടിം ഡേവിഡിനു കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനം ഡേവിഡ് പിഴയായി ഒടുക്കുകയും വേണം.

ഐപിഎല്‍ 2026-ലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനോട് തോറ്റ് ഫൈനല്‍ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടാതെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഉടമയായ രാജ് കുന്ദ്ര. തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്‍ശിക്കാതെയാണ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ വിമര്‍ശനം.

Virat Kohli: ആർസിബിക്കു കിരീടം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിരാട് കോലി ടീം വിടണമെന്നായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം പരിഹാസം. 18 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ 2025 ൽ കിരീടത്തിൽ മുത്തം വെച്ച് താൻ ടീമിന്റെ 'നിർഭാഗ്യം' അല്ലെന്ന് കോലി തെളിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കിരീടവും !

ഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനിടെ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകല്‍ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍. മത്സരത്തില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കവെ 63ല്‍ റണ്‍സില്‍ നിന്നിരുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്.