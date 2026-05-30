Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (08:46 IST)

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർ

വൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

15 വയസ്സുകാരനായ ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിലേക്ക് തിരെഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. വൈഭവിനെ ഒരു ഭാവി വാഗ്ദാനം എന്ന നിലയില്‍ കാണേണ്ടതില്ലെന്നും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ അവന്‍ പ്രാപ്തനാണെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറയുന്നു.
 
വൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്. തന്നേക്കാള്‍ 15 വയസ് കൂടുതല്‍ പ്രായമുള്ളവരും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ മികവ് തെളിയിച്ചവരുമായ ബൗളിങ്ങ് നിരക്കെതിരെ വൈഭവ് നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങള്‍ അസാമാന്യമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ജൂലൈയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ അവന് അവസരം നല്‍കണം. സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
 വൈഭവിന്റെ പ്രത്യേകത അവന്റെ ഭയമില്ലാത്ത സമീപനമാണ്. പാര്‍ക്കിലും മറ്റും കുട്ടികള്‍ കളിക്കുന്നത് പോലെ പ്രതിരോധത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെയാണ് അവന്‍ കളിക്കുന്നത്. അവനിലെ കുട്ടിത്തം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം. വൈഭവ് വെറുമൊരു സ്ലോഗര്‍ അല്ലെന്നും മറിച്ച് സാങ്കേതിക തികവുള്ള ഹിറ്ററാണെന്നും പന്തിന്റെ വേഗതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഫൂട്ട് വര്‍ക്ക് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വൈഭവിനെ മികച്ച കളിക്കാരനാക്കുന്നതായും ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് ശേഷം മുംബൈ നായകനാകാന്‍ യോജ്യന്‍ ബുമ്രയാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിഭാഗം ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ നിലവിലെ മോശം ഫോമാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍സിക്ക് തടസ്സമായി നില്‍ക്കുന്നത്.

