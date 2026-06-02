Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (10:00 IST)

IPL 2026 Team of the Tournament: കോലിക്കൊപ്പം സൂര്യവൻശി ഓപ്പണർ; ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ രജത് പട്ടിദാർ

ആർസിബിയുടെ ഇതിഹാസ താരം വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Vaibhav Sooryavanshi and Virat Kohli
IPL 2026 Team of the Tournament: ഐപിഎൽ 2026 ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇ.എസ്.പി.എൻ ക്രിക് ഇൻഫോ. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു നായകൻ രജത് പട്ടിദാറിനെയാണ് ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റിനെ നയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 
 
ആർസിബിയുടെ ഇതിഹാസ താരം വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇഷാൻ കിഷൻ ആണ് മൂന്നാമൻ. പേസ് യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനി ആർസിബിയുടെ വെറ്ററൻ താരം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ. 
 
ടീം ഓഫ് ദ് ടൂർണമെന്റ്: വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, വിരാട് കോലി, ഇഷാൻ കിഷൻ, രജത് പട്ടിദാർ, ഹെന്റിച്ച് ക്ലാസൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, കഗിസോ റബാദ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ (ഇംപാക്ട്) 
ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

Tim David: 'കുസൃതി ലേശം കൂടിപ്പോയി'; ആർസിബി താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്‌പെൻഷൻTim David: ഐപിഎലിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരം ടിം ഡേവിഡിനു സസ്‌പെൻഷൻ. 2027 സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം ടിം ഡേവിഡിനു കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനം ഡേവിഡ് പിഴയായി ഒടുക്കുകയും വേണം.

'എല്ലാം കര്‍മഫലം', രാജസ്ഥാന്റെ പുറത്താകലില്‍ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ ഉടമ രാജ് കുന്ദ്രഐപിഎല്‍ 2026-ലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനോട് തോറ്റ് ഫൈനല്‍ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടാതെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഉടമയായ രാജ് കുന്ദ്ര. തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്‍ശിക്കാതെയാണ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ വിമര്‍ശനം.

Virat Kohli: 'പ്രഷർ? വാട്ട് പ്രഷർ?'; പരിഹാസിതനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനിലേക്ക്Virat Kohli: ആർസിബിക്കു കിരീടം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിരാട് കോലി ടീം വിടണമെന്നായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം പരിഹാസം. 18 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ 2025 ൽ കിരീടത്തിൽ മുത്തം വെച്ച് താൻ ടീമിന്റെ 'നിർഭാഗ്യം' അല്ലെന്ന് കോലി തെളിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കിരീടവും !

ജയിപ്പിക്കാതെ കോലി മടങ്ങാനോ?, അമ്പയർ ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടും മടങ്ങിയില്ല, റീപ്ലെയിൽ നോട്ടൗട്ട്, നിരാശനായി ഗിൽഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനിടെ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകല്‍ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍. മത്സരത്തില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കവെ 63ല്‍ റണ്‍സില്‍ നിന്നിരുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടയത്.