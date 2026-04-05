ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

ചേട്ടാ... തട്ട്രോം തൂക്ക്രോം... 4 സിക്സുകളുടെ ദൂരം, സഞ്ജുവിനെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്

കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും എല്ലാ ആരാധകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ചെന്നൈ ഓപ്പണറായ സഞ്ജു സാംസണിലേക്കാണ്.

Ruturaj Gaikwad, IPL 2026, Chennai super kings, Sanju Samson- Ruturaj,Ayush mathre,Openers
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 5 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:05 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സ്- റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു മത്സരത്തില്‍ എല്ലാ കണ്ണുകളും സഞ്ജുവിലേക്ക്. ബെംഗളുരുവിന്റെ തട്ടകത്തില്‍ മത്സരം നടക്കുമ്പോള്‍ വിജയം നേടി ചെന്നൈ തങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങള്‍ക്ക് അന്ത്യമിടുമെന്നാണ് ചെന്നൈ ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും എല്ലാ ആരാധകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ചെന്നൈ ഓപ്പണറായ സഞ്ജു സാംസണിലേക്കാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ രാജസ്ഥാനെതിരെ 6 റണ്‍സും പഞ്ചാവിനെതിരെ 7 റണ്‍സുമായിരുന്നു സഞ്ജു നേടിയത്.

ഇന്ന് മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ കുറവ് സഞ്ജു തീര്‍ക്കുമെന്ന് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മത്സരത്തില്‍ 4 സിക്‌സുകള്‍ നേടാനായാല്‍ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ 400 സിക്‌സുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാമെന്ന നാഴികകല്ലും സഞ്ജുവിനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. നിലവില്‍ 396 സിക്‌സുകളും 706 ഫോറുകളുമാണ് ടി20യില്‍ സഞ്ജു നേടിയിട്ടുള്ളത്.

ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇതുവരെ 315 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് 8413 റണ്‍സാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുള്ളത്.6 സെഞ്ചുറികളും 54 അര്‍ധസെഞ്ചുറികളും ടി20യില്‍ സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുണ്ട്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :