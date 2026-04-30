Suryakumar Yadav: എല്ലാം തികഞ്ഞവനിൽ നിന്ന് ടീമിനു ഭാരമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ! സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ പതനം

Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില് 2026 (11:42 IST)
Suryakumar Yadav: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായിരുന്നു സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ഒരറ്റത്ത് സൂര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കോർ ബോർഡിൽ 200 ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന മുംബൈയ്ക്കു ഇപ്പോൾ ഈ താരം ടീമിൽ ഭാരമാണ്. മുംബൈ ആരാധകർ പോലും സൂര്യയെ കളിപ്പിക്കരുതെന്ന് അലമുറയിട്ടു തുടങ്ങി.
ഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും മോശം സീസണിലൂടെയാണ് സൂര്യ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സീസണിൽ എട്ട് കളികളിൽ നിന്ന് 140.87 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ സൂര്യക്കു നേടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും 162 റൺസ്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ 36 പന്തിൽ 51 റൺസ് നേടിയത് ഒഴിച്ചാൽ പറയത്തക്ക പ്രകടനമൊന്നും വേറെയില്ല. 16 (8), 6 (3), 33 (22), 0 (1), 15 (10), 36 (30), 5 (5) എന്നിങ്ങനെയാണ് താരത്തിന്റെ മറ്റു സ്കോറുകൾ.
എട്ട് കളികളിൽ ആറിലും തോറ്റ മുംബൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ്. പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെക്കുറെ അസ്തമിച്ച പോലെയാണ് കളി. സൂര്യ തന്റെ മിന്നും ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രമേ മുംബൈയ്ക്ക് ഇനി നേരിയ പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ.