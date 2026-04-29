ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026
ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ സിക്‌സടി റെക്കോർഡ് ഭീഷണിയിൽ; സൂര്യവൻശി അതും തൂക്കും !

2012 സീസണിൽ ക്രിസ് ഗെയ്ൽ ആർസിബിക്കു വേണ്ടി 59 സിക്‌സുകൾ പറത്തിയിട്ടുണ്ട്

WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:41 IST)
ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ സിക്‌സടി റെക്കോർഡിനു ഭീഷണിയായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സുകൾ നേടുന്ന താരമാകാൻ സൂര്യവൻശിക്കു ഇനി വേണ്ടത് 23 സിക്‌സുകൾ കൂടി.

2012 സീസണിൽ ക്രിസ് ഗെയ്ൽ ആർസിബിക്കു വേണ്ടി 59 സിക്‌സുകൾ പറത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 37 സിക്‌സുകളാണ് സൂര്യവൻശി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 23 സിക്‌സുകൾ കൂടി നേടിയാൽ ഒരു ഐപിഎൽ സീസണിൽ 60 സിക്‌സുകൾ എന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് സൂര്യവൻശി എത്തും.

ഈ സീസണിൽ ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 238.10 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റിൽ 400 റൺസുമായി റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമതാണ് സൂര്യവൻശി. 34 ഫോറുകളും താരം ഈ സീസണിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.


