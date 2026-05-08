വെള്ളി, 8 മെയ് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?

സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

Shreyas Iyer
Shreyas Iyer
WEBDUNIA| Last Modified വെള്ളി, 8 മെയ് 2026 (14:17 IST)

Shreyas Iyer: ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി 20 ടീമിൽ അഴിച്ചുപണി. സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ നായകസ്ഥാനം തെറിക്കും. അടുത്ത സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിൽ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നായകനെ മാറ്റുന്നത്.

സൂര്യക്കു പകരം ശ്രേയസ് അയ്യരിനെയാണ് നായകനായി പരിഗണിക്കുക. ഐപിഎലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനെ നയിക്കുന്ന ശ്രേയസ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രേയസിനെ ടി20 ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :