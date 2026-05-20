അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Virat Kohli: ചരിത്രം കുറിച്ച് കോലി; ടി20 യിൽ 14,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം
- ആസ്തിയിൽ വിസ്മയിപ്പിച്ച് 'വിരുഷ്ക'; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ സെലിബ്രിറ്റി ദമ്പതികൾ; ആകെ മൂല്യം 1300 കോടി കടന്നു
- എതിരാളികൾ പേടിക്കണം, പുലി പതുങ്ങുന്നത് കുതിക്കാനാണ്: മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ
- Virat Kohli : തുടർച്ചയായ 2 മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾഡൻ ഡക്ക്, അനാവശ്യ റെക്കോർഡ് വഴങ്ങി വിരാട് കോലി
- Prince Yadav : പുറത്താക്കാൻ നിർണായകമായത് കോലി തന്നെ നൽകിയ ഉപദേശം, തുറന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻസ് യാദവ്
നായകസ്ഥാനം നഷ്ടമായതോടെ മാനസികമായി തകർന്നു, തുണയായത് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്: തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കോലി
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം നഷ്ടമായത് കരിയറിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ സമയമായിരുന്നുവെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യന് സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലി. ഈ കാലഘട്ടത്തില് ടീം പരിശീലകനായ രാഹുല് ദ്രാവിഡിന്റെയും ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായ വിക്രം റാത്തോഡിന്റെയും സാമിപ്യമാണ് തനിക്ക് പിന്തുണയായതെന്നും കോലി പറയുന്നു.
2022ല് നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് കോഹ്ലിയുടെ പ്രകടനം കാര്യമായ ഇടിവ് നേരിട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ദ്രാവിഡും വിക്രം റാത്തോറും തനിക്കൊപ്പം നിന്നത് വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റിനെ ആസ്വദിക്കാന് സഹായിച്ചുവെന്നാണ് കോലി തുറന്നുപറഞ്ഞത്. അന്ന് തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസിലാക്കി കരുതലോടെ സമീപിച്ചതാണ് ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാന് സാഹായിച്ചതെന്ന് കോലി പറയുന്നു. വീണ്ടും കളിക്കണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കിയത് അവരാണ്. കോലി പറഞ്ഞു.
2022ല് 26.5 ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയില് 265 റണ്സ് മാത്രമായിരുന്നു കോലി ടെസ്റ്റില് നേടിയത്. 2023ല് പക്ഷേ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരാന് കോലിയ്ക്കായി. 2023ല് 56 റണ്സ് ശരാശരിയില് 671 റണ്സാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
റിസ്വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി
Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.