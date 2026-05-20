Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാന് വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തില് 1-1നാണ് സിറ്റി സമനില വഴങ്ങിയത്.
22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് സെഷം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര് ലീഗ് കിരീടത്തില് മുത്തമിട്ട് ആഴ്സണല്. നിര്ണായക മത്സരത്തില് മാഞ്ചസ്റ്റര് സിറ്റി ബോണ്മൗത്തിനോട് സമനില വഴങ്ങിയതോടെയാണ് ഒരു മത്സരം ബാക്കിനില്ക്കെ ആഴ്സണല് ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില് സിറ്റി സമനിലയായതോടെ ആഴ്സണല് 4 പോയന്റ് മുന്നിലെത്തി. ശേഷിക്കുന്ന ഒരു മത്സരത്തില് വിജയിക്കാനായാലും സിറ്റിക്ക് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനാവില്ല.
കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാന് വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തില് 1-1നാണ് സിറ്റി സമനില വഴങ്ങിയത്. എലി ജൂനിയര് ക്രുപ്പിയുടെ ഗോളില് ബോണ്മൗത്ത് മുന്നിലെത്തിയപ്പോള് 94മത്തെ മിനിറ്റില് എര്ലിങ് ഹാളണ്ടാണ് തോല്വിയില് നിന്ന് സിറ്റിയെ രക്ഷിച്ചത്. 2023ലും 2024ലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു ആഴ്സണലിന് കിരീടം നഷ്ടമായത്. 2004ലാണ് അവസാനമായി ആഴ്സണല് പ്രീമിയര് ലീഗ് കിരീടം നേടുന്നത്. സീസണില് ലീഗില് ഏറ്റവും കുറവ് ഗോള് വഴങ്ങിയത്(26) ആഴ്സണലായിരുന്നു. മെയ് 30ന് പിഎസ്ജിക്കെതിരെ ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് ഫൈനലില് കൂടി വിജയിച്ച് കിരീടം നേടുകയാണ് ആര്ട്ടേറ്റയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും അടുത്ത ലക്ഷ്യം.
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.