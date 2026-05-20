Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
ഐപിഎല്ലില് ലഖ്നൗവിനെതിരെ നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തോടെ സീസണില് 500 റണ്സ് തികയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി വൈഭവ് സൂര്യവംശി. മത്സരത്തില് 38 പന്തില് 93 റണ്സെടുത്തതോടെ 13 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 579 റണ്സുമായി ഐപിഎല്ലിലെ ഈ സീസണിലെ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പും താരം സ്വന്തമാക്കി. 563 റണ്സെടുത്ത മിച്ചല് മാർഷിനെയാണ് താരം മറികടന്നത്.
2018ല് ഡല്ഹി ഡയര്ഡെവിള്സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില് റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില് 500+ റണ്സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്ഡ്. അതേസമയം ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെയാണ്(236.3) വൈഭവിന്റെ നേട്ടം. മത്സരത്തില് 10 സിക്സറുകള് പറത്തിയതോടെ 2026ലെ ഐപിഎല്ലില് വൈഭവ് നേടിയ സിക്സൂക്ളുടെ എണ്ണം 53 ആയി. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യന് ബാറ്റര് ഒരു ഐപിഎല് സീസണില് 50 ലേറെ സിക്സുകള് നേടുന്നത്. 2012ലെ സീസണില് 59 സിക്സുകള് നേടിയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിന്ഡീസ് താരമായ ക്രിസ് ഗെയ്ലാണ് വൈഭവിന് മുന്നിലുള്ളത്. അടുത്ത മത്സരത്തില് വിജയിച്ചാല് രാജസ്ഥാന് പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള് ഉള്ളതിനാല് ഈ റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം മറികടക്കാനുള്ള അവസരം വൈഭവിന് മുന്നിലുണ്ട്.
അതേസമയം ഒരു ഐപിഎല് സീസണില് ഒന്നിലധികം തവണ ഒരു ഇന്നിങ്ങ്സില് പത്തോ അതിലധികമോ സിക്സുകള് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററെന്ന നേട്ടവും വൈഭവ് കുറിച്ചു. ഈ സീസണില് കൊല്ക്കത്തയുടെ ഫിന് അലനും ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.