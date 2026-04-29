ഐപിഎല് 2026 സീസണിന് മുന്പായി ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള് ഏറെ ചര്ച്ചയാക്കിയ വാര്ത്തയായിരുന്നു രാജസ്ഥാന് റോയല്സില് നിന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിലേക്കുള്ള മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസന്റെ കൂടുമാറ്റം. ഏറെക്കാലമായി ഐപിഎല്ലിലെ മിന്നുന്ന താരവും രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് നായകനും ആയിരുന്നെങ്കിലും ഐപിഎല്ലില് എടുത്തുപറയാവുന്ന സീസണുകളോ ഇന്ത്യന് ടീമില് സ്ഥിരമായ പൊസിഷനോ ഈ ഡീല് നടക്കുമ്പോള് സഞ്ജുവിനില്ലായിരുന്നു.
2025ലെ ഐപിഎല്ലിന് മുന്പായി ഐപിഎല് ഫ്രാഞ്ചൈസികള് നിലനിര്ത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് രാജസ്ഥാന് പല താരങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിയതാണ് മാനേജ്മെന്റുമായുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമായത്. ഒപ്പം റിയാന് പരാഗിനെ നായകനാക്കാനുള്ള അണിയറനീക്കങ്ങളും ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടി. 2025 ഐപിഎല് സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായ പരിക്കും വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഓപ്പണറെന്ന നിലയില് തിളങ്ങിയതുമെല്ലാം സഞ്ജുവിന്റെ കൂടുമാറ്റത്തിന് കാരണമായി.
എന്നാല് ഐപിഎല് 2026ലേക്കെത്തുമ്പോള് ലോകകപ്പ് ഹീറോ എന്ന സ്റ്റാര് ഇമേജുമായാണ് സഞ്ജു ചെന്നൈയിലെത്തിയത്. രാജസ്ഥാനില് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാകട്ടെ കത്തികയറുകയും ചെയ്യുന്നു. റിയാന് പരാഗിന് സ്വാഭാവികമായും ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. സഞ്ജുവിനെ ലഭിച്ചതിലൂടെ ചെന്നൈയ്ക്കും ജഡേജയെ ലഭിച്ചതിലൂടെ രാജസ്ഥാനും ഗുണങ്ങള് മാത്രമെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളു.
അതേസ്ഥാനത്ത് സഞ്ജു രാജസ്ഥാനില് തുടരുകയാണെങ്കില് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെന്ന 15കാരന്റെ നിഴലിലായേനെ സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനങ്ങള്.എന്നാല് ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറിയതോടെ വമ്പന് പ്രകടനങ്ങള് നടത്താന് സഞ്ജുവിന് സാധിക്കുന്നു. ഒപ്പം മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോനിയുടെ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകുന്ന ശക്തനായ ഒരു ലീഡറെയും ചെന്നൈ സഞ്ജുവില് കാണുന്നു.