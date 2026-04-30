UCL Semifinals :ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി: ആഴ്സണൽ- അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡ് ആദ്യപാദ പോരാട്ടം സമനിലയിൽ

യുവേഫ ചാമ്പ്യന്സ് ലീഗ് സെമിഫൈനലിന്റെ ആദ്യപാദ പോരാട്ടത്തില് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡും ആര്സനലും 1-1ന് സമനിലയില് പിരിഞ്ഞു. മാഡ്രിഡിലെ മെത്രോപൊളിറ്റാനോ സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് ഇരുടീമുകളും പെനാല്റ്റികളിലൂടെയാണ് ഗോള് നേടിയത്. ഫൈനല് ടിക്കറ്റിനായുള്ള നിര്ണായക രണ്ടാം പാദ മത്സരം ആഴ്സണല് എമിറേറ്റ്സില് നടക്കും.
ആദ്യ പകുതിയില് നിയന്ത്രണം പിടിച്ച ആര്സനല് 44-ാം മിനിറ്റില് മുന്നിലെത്തി. ബോക്സിനുള്ളില് വിക്ടര് ഗ്യോക്കറസിനെ വീഴ്ത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് ലഭിച്ച പെനാല്റ്റി ഗ്യോക്കറസ് തന്നെ ഗോളാക്കി മാറ്റി. രണ്ടാം പകുതിയില് ഡിയഗോ സിമിയോണെയുടെ സംഘം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 56-ാം മിനിറ്റില് ബെന് വൈറ്റിന്റെ ഹാന്ഡ്ബോളിനെ തുടര്ന്ന് VAR പരിശോധനക്കുശേഷം ലഭിച്ച പെനാല്റ്റി ജൂലിയന് അല്വാരസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ മത്സരം സമനിലയായി. വിജയഗോളിനായി ഇരുടീമുകളും മുന്നേറ്റങ്ങള് നടത്തിയെങ്കിലും ഗോള് പിറന്നില്ല.
മത്സരത്തിലെ നിര്ണായക വിവാദ നിമിഷം 78-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു. ആര്സനലിന് അനുവദിച്ച രണ്ടാം പെനാല്റ്റി ദീര്ഘ VAR പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം റഫറി പിന്വലിച്ചു. ഈ തീരുമാനം ആര്സനല് ക്യാമ്പില് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി.
അവസാന മിനിറ്റുകളില് ഗ്രീസ്മാന്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറില് തട്ടി മടങ്ങിയതും, ആര്സനല് ഗോളി ഡേവിഡ് റായയുടെ നിര്ണായക സേവുകളും മത്സരഫലം മാറ്റാതെ നിര്ത്തി.സ്വന്തം മൈതാനത്തിലെ രണ്ടാം പാദത്തിന് മുന്തൂക്കം ആര്സനലിനുണ്ടെങ്കിലും, അത്ലറ്റിക്കോയെ വിലകുറച്ച് കാണാനാകില്ല. ബയേണ് മ്യൂണിക്ക്- പിഎസ്ജി മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും രണ്ടാം പാദത്തില് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് ഫൈനലില് നേരിടേണ്ടി വരിക.