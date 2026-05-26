ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല് സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്- സായ് സുദര്ശന് ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.
ഐപിഎല് ഒന്നാം ക്വാളിഫയര് മത്സരത്തില് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിന് ആവേശം പകര്ന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ സുരേഷ് റെയ്ന. ടൂര്ണമെന്റില് ഉടനീളം ഗുജറാത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് മുഖ്യ കാരണമായ ശുഭ്മാന് ഗില്- സായ് സുദര്ശന് സഖ്യം ഐപിഎല് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് കൂട്ടുക്കെട്ടാണെന്നാണ് റെയ്ന പറയുന്നത്. ഇരുവര്ക്കും ഇടയിലെ സ്ഥിരതയും കളിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവുമാണ് അവരെ മികച്ചവരാക്കുന്നതെന്നും റെയ്ന പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല് സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്- സായ് സുദര്ശന് ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്. അടുത്തിടെ പത്താമത്തെ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുക്കെട്ടും സഖ്യം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കോലി- ഗെയ്ല്, കോലി- എബിഡി, ബാബര് - റിസ്വാന് സഖ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് മുന്പ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഐപിഎല്ലില് ഒരുമിച്ച് കളിച്ച 46 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് 21 തവണയും 50+ നേടാന് ഈ കൂട്ടുക്കെട്ടിനായിട്ടുണ്ട്.
സായ്- ഗില് സഖ്യത്തിനെ നോക്കുമ്പോള് കോലി- ഗെയ്ല് സഖ്യം രണ്ടാമതായി പോവുമെന്നാണ് റെയ്ന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വെറും 46 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് 21 തവണയാണ് ഗില്- സായ് സഖ്യം 50+ സ്കോറുകള് നേടിയത്. കോലിയും ഗെയ്ലും ഈ നേട്ടത്തിലെത്താന് 59 ഇന്നിങ്ങ്സുകളെടുത്തു. എബിഡി- കോലി സഖ്യത്തിന് 76 ഇന്നിങ്ങ്സുകളും വേണ്ടിവന്നു. റെയ്ന പറഞ്ഞു
ഫൈനല് സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഐപിഎല്ലിലെ ഒന്നാം ക്വാളിഫയര് മത്സരം ഇന്ന്. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സും തമ്മില് രാത്രി 7:30ന് ധരംശാലയില് വെച്ചാണ് പോരാട്ടം. ശക്തരായ 2 ടീമുകള് തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള് ആവേശകരമായ മത്സരമാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.