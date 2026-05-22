Last Modified: Friday, 22 May 2026 (11:13 IST)

'വായ പൂട്ടിക്കോ, വീട്ടിൽ വിട്ടോ'; ചെന്നൈ ആരാധകരെ വെറുതെ വിടാതെ ഗിൽ, കട്ട കലിപ്പ്

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 229 റൺസ് നേടി

അഞ്ച് തവണ ചാംപ്യൻമാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിനെ 89 റൺസിനു തോൽപ്പിച്ച് ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്. ഗുജറാത്തിനെതിരെ വലിയ മാർജിനിൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ചെന്നൈയ്ക്കു നേരിയ സാധ്യതയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 
 
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 229 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 13.4 ഓവറിൽ 140 നു ചെന്നൈ ഓൾഔട്ടായി. 
 
അതേസമയം ഗുജറാത്ത് നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ചെന്നൈ ആരാധകർക്കു നൽകിയ യാത്രയയപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച. മത്സരത്തിനിടെ ചെന്നൈ താരം ശിവം ദുബെ ഔട്ടായപ്പോൾ ആണ് ഗിൽ വളരെ അഗ്രസീവ് ആയി ചെന്നൈ ആരാധകർക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞത്. 
ചെന്നൈ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 11-ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. റാഷിദ് ഖാൻ എറിഞ്ഞ ഓവറിന്റെ മൂന്നാം പന്തിൽ ശിവം ദുബെ പുറത്തായി. ഗില്ലാണ് ദുബെയുടെ ക്യാച്ചെടുത്തത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ചെന്നൈ കാണികളെ നോക്കി 'നിശബ്ദരായിരിക്കൂ, വീട്ടിൽ പോകൂ' എന്നാണ് ഗിൽ കാണിച്ചത്. 
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

Arsenal FC : 22 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്‌സണല്‍കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തില്‍ 1-1നാണ് സിറ്റി സമനില വഴങ്ങിയത്.

Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യ ടുഡെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

Jitesh Sharma : എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ബോധവുമില്ല, വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രകടനവുമായി ജിതേഷ് ശർമ്മ, ആർസിബി കുരുക്കിൽഒരു ഫിനിഷര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നതിന് പകരം അനാവശ്യമായ ധൃതി കാണിച്ചത് ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.

Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ന് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നേരിടാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ആര്‍സിബിയുടെ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലി. സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 58 റണ്‍സ് നേടാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 4 സീസണുകളില്‍ 600+ നേട്ടമെന്ന അപൂര്‍വ റെക്കോര്‍ഡ് കോലിക്ക് സ്വന്തമാകും.

വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്എന്‍ഡിടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്‍സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് കമ്മിന്‍സ് ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില്‍ ഇഷാന്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കാന്‍ ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്‍സ് പറയുന്നു.

റിസ്‌വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തിമെയ് 30 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 4 വരെയാണ് പരമ്പര. 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ കളിക്കുക. ഇടം കയ്യന്‍ ബൗളറായ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചനSanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്‌മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.

ഐപിഎലിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരെ ഇന്നറിയാംഐപിഎൽ 2026 ന്റെ ക്വാളിഫയർ 1 കളിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ? ഇന്നറിയാം. പോയിന്റ് ടേബിളിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദിനെ നേരിടും. ഹൈദരബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.