വീണ്ടും സീസണില്‍ 400 റണ്‍സുമായി ഗില്‍: ഇത് ഒന്നാം തവണയല്ല, ഏഴാം തവണ, വിളിച്ചോളു മിസ്റ്റര്‍ കണ്‍സിസ്റ്റന്റ്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 10 മെയ് 2026 (15:17 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴാം സീസണിലും 400 റണ്‍സ് പിന്നിട്ട് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് നായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 സ്‌കീമില്‍ വെളിയിലാണെങ്കിലും സ്ഥിരതയില്‍ തന്നെ വെല്ലാന്‍ ആരുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗില്ലിന്റെ ഈ നേട്ടം. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെതിരെ 44 പന്തില്‍ 84 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്.
2020 മുതലുള്ള എല്ലാ ഐപിഎല്‍ സീസണുകളിലും 400 റണ്‍സിന് മുകളില്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്യാന്‍ താരത്തിനായിട്ടുണ്ട്.


നിലവില്‍ 10 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 46.20 ശരാശരിയില്‍ 462 റണ്‍സാണ് ഗില്‍ നേടിയിട്ടുള്ളത്. സീസണില്‍ 4 അര്‍ധസെഞ്ചുറികളും താരം സ്വന്തമാക്കി. 2020- 2026 സീസണുകളിലെല്ലാം 400ന് മുകളില്‍ റണ്‍സ് നേടാന്‍ താരത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 2 സീസണുകളില്‍ 600ന് മുകളില്‍ നേടാന്‍ താരത്തിനായിട്ടുണ്ട്. 2023 സീസണില്‍ മാത്രം 890 റണ്‍സാണ് താരം നേടിയത്.

ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിന് മുന്‍പ് 3 താരങ്ങളാണ് തുടര്‍ച്ചയായ സീസണുകളില്‍ 400+ റണ്‍സ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2008-2014 സീസണുകളില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സ് താരമായ സുരേഷ് റെയ്‌നയാണ് ഈ നേട്ടം ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയത്. മിസ്റ്റര്‍ ഐപിഎല്‍ എന്ന വിളിപേര് റെയ്‌ന സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2013- 2020 സീസണുകളില്‍ ഓസീസ് താരമായ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3 തവണ ഓറഞ്ച് ക്യാപ് സ്വന്തമാക്കാനും താരത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ശിഖര്‍ ധവാനാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ മൂന്നാമത്തെ താരം. 2016- 2022 സീസണുകളിലായി എസ്ആര്‍എച്ച്, ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സ്, പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് ടീമുകള്‍ക്കായാണ് താരം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.


