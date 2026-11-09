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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

ഇന്ത്യയുടെ പര്യടനമില്ല, ഐസിസി വിഹിതം കുറയും, ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റിന് നഷ്ടം 627 കോടി!

England Cricket
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (14:59 IST)
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2027ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനുണ്ടാവുക 627 കോടിയുടെ നഷ്ടം. ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിലില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനവിഹിതത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകുമെന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആഷസ് പരമ്പര കൂടി സ്വന്തം മണ്ണില്‍ നടക്കുന്ന വര്‍ഷമാണിത്.
 
ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പര്യടനമില്ലാത്തത് ഇസിബിയുടെ സംപ്രേക്ഷണ വരുമാനത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടക്കുന്ന പരമ്പരകളുടെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം എതിര്‍ ടീമിന്റെ കൂടി മൂല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയും വാണിജ്യമൂല്യമുള്ളതുമാണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യന്‍ പര്യടനമില്ലാത്തത് വരുമാന നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സംപ്രേക്ഷണ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചുവെയ്ക്കാനുള്ള ഐസിസിയുടെ തീരുമാനവും ഇസിബിയെ ബാധിക്കും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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