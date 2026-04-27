ഇത്ര ഫ്രസ്ട്രേഷനാണോ ഗില്ലിന്, ചെന്നൈയെ തോൽപ്പിച്ച് വിസിലുമായി താരം, ലക്ഷ്യമിട്ടത് സഞ്ജുവിനെയെന്ന് ആരാധകർ

ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിനെ അവരുടെ തട്ടകമായ ചെപ്പോക്കില് തകര്ത്തുവിട്ടതിനെ പിന്നാലെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് ചര്ച്ചയാകുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന്റെ 'വിസില് പോട് ' ആന്തത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയില് മഞ്ഞ വിസിലുമായുള്ള ചിത്രമാണ് ഗില് പങ്കുവെച്ചത്. അതിനടിയില് നന്ദി ചെന്നൈ എന്നും ഗില് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ കാണികള്ക്ക് നന്ദി പറയാനാണ് ഗില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കില് എന്തിനാണ് വിസില് ചിഹ്നം വെച്ച് പരിഹസിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗില്ലിനെ വിമര്ശിക്കുന്നവര് പറയുന്നത്.
ചെന്നൈയുടെ വിസിലിനെ ഗില് പരിഹസിച്ചതാണെന്ന് ചെന്നൈ ആരാധകര് പറയുമ്പോള് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണുള്ള പരോക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് ഗില്ലിന്റേതെന്ന് വേറൊരു വിഭാഗം ആരാധകര് പറയുന്നു. നേരത്തെ സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു ടി20യില് ഇന്ത്യന് ദേശീയ ടീമിലെ ഗില്ലിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായി മാറാനും സഞ്ജുവിനായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് സഞ്ജുവിന്റെ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഗില് ആഘോഷമാക്കിയതാണെന്ന് സഞ്ജു ആരാധകര് പറയുന്നു.
ഇന്നലെ ചെപ്പോക്കില് ചെന്നൈക്കെതിരെ ആധികാരികമായ വിജയമായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് നേടിയത്. ചെന്നൈ ഉയര്ത്തിയ 159 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 20 പന്തുകള് ബാക്കിനില്ക്കെ വെറും 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഗുജറാത്ത് മറികടന്നത്.