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  4. Sanju Samson returning as kerala captain for upcoming syed mushtaq ali trophy
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (14:04 IST)

സഞ്ജു വീണ്ടും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക്, സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തെ നയിക്കും

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ടി20 പരമ്പര ഡിസംബര്‍ മൂന്നാം വാരമാണ് ആരംഭിക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ജു കേരളത്തിനായി വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

Sanju Samson
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (14:06 IST)
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രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഇടവേളയില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ വീണ്ടും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. നവംബര്‍ 14ന് ആരംഭിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ കേരളത്തെ നയിക്കുന്നത് സഞ്ജു ആകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര കഴിഞ്ഞെത്തിയ സഞ്ജു നിലവില്‍ നാട്ടിലാണ്.
 
ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ടി20 പരമ്പര ഡിസംബര്‍ മൂന്നാം വാരമാണ് ആരംഭിക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ജു കേരളത്തിനായി വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് മംഗലാപുരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ട്രയല്‍സിന് ശേഷമാകും ടീം പ്രഖ്യാപിക്കുക. കെസിഎല്ലില്‍ തിളങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളും ക്യാമ്പിലുണ്ട്.
 
എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിയില്‍ കളിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡ്, മൊഹാലി സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ്. 14ന് മധ്യപ്രദേശിനെതിരെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യമത്സരം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അസം, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പുതുച്ചേരി,ത്രിപുര എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് എതിരാളികള്‍. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളില്‍ പ്രാഥമിക റൗണ്ടില്‍ തന്നെ പുറത്തായ കേരളം ഇത്തവണ നോക്കൗട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്.ALSO READ: 41 വയസിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി, ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച് ക്രെയ്ഗ് ഇർവിൻ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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