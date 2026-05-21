അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Sanju Samson: 'ഇത് കടുത്ത അവഗണന'; ഏകദിന ടീമിൽ സഞ്ജുവില്ല, കാരണം ഇഷാൻ
- Sanju Samson : ആദ്യ സീസണിലെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സഞ്ജു, ധോനിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു
- വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നതല്ലല്ലോ, റുതുവിനെ മാറ്റി സഞ്ജു നായകനാവട്ടെ, പുതിയ ചർച്ചയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തി മുൻതാരം
- അഫ്ഗാൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും, ഏകദിനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സഞ്ജു
- Ishan Kishan : വിസിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോടാ.. ചെന്നൈ ആരാധകരെ പരിഹസിച്ച് ഇഷാൻ കിഷൻ
Sanju Samson : സഞ്ജുവിനെ ഗംഭീറിന് വേണമായിരുന്നു, ഇഷാൻ മതിയെന്ന് വാശിപിടിച്ചത് ഗിൽ
സഞ്ജുവിന് പകരം ഇഷാന് കിഷനെയാണ് ഗില് പിന്തുണച്ചത്.
അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് ഇടം ലഭിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ വന്നിരുന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി നടത്തിയ തകര്പ്പന് പ്രകടനങ്ങളും ഏകദിനത്തിലെ മികച്ച റെക്കോര്ഡും സഞ്ജുവിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. എന്നാല് ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് കെ എല് രാഹുലിന്റെ ബാക്കപ്പ് കീപ്പറായി ഇഷാന് കിഷനാണ് ടീമില് അവസരം ലഭിച്ചത്.
സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെത്തിക്കാന് പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീര് ഏറെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലാണ് ഈ നീക്കത്തെ തടഞ്ഞതെന്ന വാര്ത്തകളാണ് ഇപ്പോള് വരുന്നത്. ടി20യിലെ മികച്ച പ്രകടനം ഏകദിനത്തിലും സഞ്ജുവിന് കാഴ്ചവെയ്ക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഗംഭീര് പങ്കുവെച്ചത്. എന്നാല് ഏകദിന നായകനായ ഗില് ഇതിനോട് യോജിച്ചില്ല. സഞ്ജുവിന് പകരം ഇഷാന് കിഷനെയാണ് ഗില് പിന്തുണച്ചത്. സെലക്ടര്മാര്ക്കും ഇഷാനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതോടെ ഗംഭീര് ഒറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ വിവരം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും
Arsenal FC : 22 വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാക്കന്മാരായി ആഴ്സണല്
Shreyas Iyer: സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തെറിക്കും; പുതിയ നായകൻ ആരെന്നോ?
Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
വൈഭവ് ഭാവി സൂപ്പർതാരം, അഭിഷേകോ ഹെഡോ ക്ലാസനോ ശൈലി മാറ്റില്ല : വ്യക്തമാക്കി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
റിസ്വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി
Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.