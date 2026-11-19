എന്താണ് സിറാജ് ടീമിലില്ലാത്തത്, എന്നാണ് അവൻ മോശമായി കളിച്ചത്: ടീം സെലക്ഷനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഗവാസ്കർ
മത്സരത്തിന് മുന്പായുള്ള സോണി സ്പോര്ട്സിലെ പ്രീ മാച്ച് പരിപാടിയിലാണ് ഗവാസ്കര് വിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
ന്യൂസിലനീഡ്നെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില് ഇന്ത്യന് പേസര് മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യന് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ഇതിഹാസതാരം സുനില് ഗവാസ്കര്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ 4 പേസര്മാരെ ഇന്ത്യന് ടീം അണിനിരത്തിയപ്പോഴും മുഹമ്മദ് സിറാജിന് അതില് ഇടമില്ലാതെ പോയതാണ് ഗവാസ്കറെ ചൊടുപ്പിച്ചത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അന്ഷുല് കംബോജ്, ആകാശ് ദീപ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പേസ് നിരയാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമില് അണിനിരന്നത്. മത്സരത്തിന് മുന്പായുള്ള സോണി സ്പോര്ട്സിലെ പ്രീ മാച്ച് പരിപാടിയിലാണ് ഗവാസ്കര് വിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
ടെസ്റ്റില് സിറാജ് എന്നാണ് അവസാനമായി നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയതെന്ന് ഓര്മയില് പോലുമില്ലെന്ന് ഗവാസ്കര് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഏകദിനത്തില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സിറാജിന്റെ പ്രകടനം മത്സരത്തില് ഇന്ത്യന് വിജയത്തില് നിര്ണായകമായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം സിറാജ് ചേരാതിരുന്നപ്പോള് തന്നെ സൂചനകള് ലഭിച്ചതാണ്. എന്നാല് അവസാന ഏകദിനത്തില് അവന് കളിച്ചപ്പോള് അവനെ ടെസ്റ്റിലും ഉള്പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് കരുതിയത്. ഈ തീരുമാനം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.
Mohammed Siraj comes and brings energy and this is what makes him special in test cricket he deserves to be in team #TestCricket #INDvsNZ #NZvsIND https://t.co/PEa4YjsrIj— HitmanCult (@HitmanCult264) November 19, 2026
സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനത്തില് ന്യായീകരണമില്ലെന്നും അവന്റെ ഫോമിനെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഗവാസ്കര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അവന്റെ ബൗളിങ്ങില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. മികച്ച താളത്തിലാണ് അവന് പന്തെറിയുന്നത്. അടുത്തിടെ കളിച്ച മത്സരങ്ങളിലും അവന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ ഉള്പ്പെടുത്താത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു.