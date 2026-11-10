41 വയസിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി, ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച് ക്രെയ്ഗ് ഇർവിൻ
സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ടെസ്റ്റില് ഒരു താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത പ്രകടനമാണിത്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ഡബിള് സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങി സിംബാബ്വെ താരം ക്രെയ്ഗ് ഇര്വിന്. ഹൈ സ്കോറിംഗ് മത്സരത്തില് രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 279 പന്തില് 23 ഫോറുകളും 2 സിക്സും സഹിതം 206 റണ്സാണ് താരം നേടിയത്. സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ടെസ്റ്റില് ഒരു താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത പ്രകടനമാണിത്. ഇതേ മത്സരത്തില് തന്നെ സെഞ്ചുറി നേടിയ ബ്രണ്ടന് ടെയ്ലറുടെ റെക്കോര്ഡാണ് ഇര്വിന് മറികടന്നത്.
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് ഇര്വിന്. 40 വയസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടെസ്റ്റില് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കുന്ന ലോകത്തെ ആറാമത്തെ താരമായും ഇര്വിന് മാറി. 1994ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ടെസ്റ്റില് ഒരു താരം നാല്പ്പത്തൊന്നാം വയസില് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേടുന്നത്. ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ടെസ്റ്റില് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇര്വിന്. മുന് പാകിസ്ഥാന് നായകന് മിസ്ബ ഉള് ഹഖ് മാത്രമാണ് ഇര്വിന് മുന്പ് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള താരം.
Craig Ervine becomes the oldest player to score Double Hundred in Test Cricket in last 100 Years #ZIMvsAFG #Testamatch #CraigErvine https://t.co/KMaxlZ4e2W— VEER SA (@veersaa007) November 10, 2026
ഹൈസ്കോറിങ് മത്സരമായി മാറിയ അഫ്ഗാന്- സിംബാബ്വെ ടെസ്റ്റില് 3 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 1541 റണ്സാണ് പിറന്നത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സിംബാബ്വെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 504 റണ്സിന് ഓളൗട്ടായപ്പൊള് 514 റണ്സാണ് ഇന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സില് അഫ്ഗാന് നേടിയത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് സിംബാബ്വെ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 523 റണ്സും നേടി. ഇതോടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ 2 ഇന്നിങ്ങ്സിലും 500+ റണ്സ് നേടുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യ രാജ്യമെന്ന റെക്കോര്ഡും സിംബാബ്വെ സ്വന്തമാക്കി.ALSO READ: India vs Newzealand : ഹാമിൽട്ടണിൽ മഴ, ഓവറുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ന്യൂസിലൻഡിന് ബാറ്റിംഗ്