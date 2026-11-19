ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയായി നിക്കോള്ളസും ഫിലിപ്സും; കിവീസ് സുരക്ഷിത സ്കോറിൽ, സിറാജില്ലാത്തത് തിരിച്ചടി !
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ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 243 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കിവീസ്. ബാറ്റിങ് ദുഷ്കരമായ വെല്ലിങ്ടണിലെ പിച്ചിൽ 300 കടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആതിഥേയർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും.
സെഞ്ചുറി നേടിയ ഹെൻറി നിക്കോള്ളസും (221 പന്തിൽ 113), സെഞ്ചുറിക്കരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും (182 പന്തിൽ 94) ആണ് ഒന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ക്രീസിൽ.
70-5 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെ നിക്കോള്ളസും ഫിലിപ്സും ചേർന്ന സുരക്ഷിത നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ടോം ലാതം (പൂജ്യം), ഡെവൻ കോൺവേ (നാല്), രചിൻ രവീന്ദ്ര (15), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (ഒന്ന്), ടോം ബ്ലഡൽ (അഞ്ച്) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ന്യൂസിലൻഡിന് നഷ്ടമായത്.
ജസ്പ്രിത് ബുംറ 17 ഓവറിൽ 52 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അൻഷുൽ കംബോജിനും ആകാശ് ദീപിനും ഓരോ വിക്കറ്റ്.
മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. പകരം ഇറക്കിയ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ 16 ഓവറിൽ 58 റൺസ് വഴങ്ങി വിക്കറ്റൊന്നും വീഴ്ത്തിയില്ല.
ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. Also Read: 'വെറും അവരാതമല്ല, കാട്ടവരാതം'; ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി 2 അമൽ നീരദിന്റെ ഏറ്റവും മോശം സിനിമയെന്ന് പ്രേക്ഷകർ