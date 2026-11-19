'നീയും നിന്റെ ആളുകളും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് എന്താണ് കാണിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ്'; ജയ്സ്വാളിന് വയറുനിറച്ച് കൊടുത്ത് കിവീസ് താരം
Jaiswal and Nichollas
യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന്റെ സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന് പലിശ സഹിതം മറുപടി കൊടുത്ത് ന്യൂസിലൻഡ് താരം ഹെൻറി നിക്കോള്ളസ്. വെല്ലിങ്ടണിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ നിക്കോള്ളസ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ യുവതാരം പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. 2024 ൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് 3-0 ത്തിനു ന്യൂസിലൻഡ് വിജയം നേടിയത് ഓർമിപ്പിച്ചായിരുന്നു കിവീസ് ബാറ്ററുടെ പ്രത്യാക്രമണം.
ഷോർട്ട് ലെഗിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ജയ്സ്വാളാണ് സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന് തുടക്കമിട്ടത്. ' നിക്കോള്ളസ്, നിങ്ങൾ വളരെ പതിഞ്ഞ താളത്തിലാണല്ലോ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ ടീമിലെ പകുതി പേരും ഇതിനോടകം പുറത്തായി ഡ്രസിങ് റൂമിൽ എത്തി.' എന്ന് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. 'നീ ഫീൽഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ' എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിക്കോള്ളസിന്റെ മറുപടി.
' നിനക്ക് പകരം ഞാനാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ പേടിയില്ലാതെ വേഗത്തിൽ കളിച്ചേനെ.' ജയ്സ്വാൾ സ്ലെഡ്ജിങ് തുടർന്നു. 'നീയും നിന്റെ ടീമും സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് 2024 ൽ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ്.' ഉടനെ എത്തി നിക്കോള്ളസിന്റെ തകർപ്പൻ മറുപടി.
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ 3-0 ത്തിനായിരുന്നു അതിഥികളുടെ പരമ്പര നേട്ടം. രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിര കിവീസ് ബൗളിങ് യൂണിറ്റിന് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന് മറുപടിയായി കിവീസ് ബാറ്റർ ജയ്സ്വാളിനെ ഓർമിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ജയ്സ്വാൾ ഒന്നും പറയാൻ പോയതുമില്ല.
അതേസമയം 221 പന്തിൽ 14 ഫോറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ 113 റൺസുമായി നിക്കോള്ളസ് പുറത്താകാതെ നിൽക്കുകയാണ്. Also Read: ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയായി നിക്കോള്ളസും ഫിലിപ്സും; കിവീസ് സുരക്ഷിത സ്കോറിൽ, സിറാജില്ലാത്തത് തിരിച്ചടി !