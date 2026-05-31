  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. Mumbai Indians planing massive changes in 2027 IPL Season
Written By
Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (17:08 IST)

പോവുന്നത് ഹാർദ്ദിക് മാത്രമല്ല, ഒരു സീനിയർ താരവും പുറത്തേക്ക്, നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം തിലകും പരിഗണനയിൽ

ഐപിഎല്ലിലെ നിരാശാജനകമായ സീസണിന് പിന്നാലെ ടീമില്‍ വന്‍ അഴിച്ചുപണികള്‍ക്കൊരുങ്ങി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്.

IPL News, Mumbai Indians, Mumbai Indians captaincy, 2027 IPL,Hardik Pandya,Tilak varma
Publish: Sun, 31 May 2026 (17:08 IST) Updated: Sun, 31 May 2026 (14:12 IST)
google-news
ഐപിഎല്ലിലെ നിരാശാജനകമായ സീസണിന് പിന്നാലെ ടീമില്‍ വന്‍ അഴിച്ചുപണികള്‍ക്കൊരുങ്ങി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്. നിലവിലെ മുംബൈ നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ ടീം വിടുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു സീനിയര്‍ താരത്തെ കൂടി ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അടുത്ത സീസണില്‍ സീനിയര്‍ താരത്തെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു റോള്‍ നല്‍കാനാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ തീരുമാനം.
 
 2026 സീസണില്‍ ഒന്‍പതാം സ്ഥാനത്തായാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ടീമിനെ ഉടച്ചുവാര്‍ക്കാനാണ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ തീരുമാനം.അടുത്ത സീസണില്‍ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, തിലക് വര്‍മ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്. ഇതില്‍ തന്നെ യുവതാരം തിലക് വര്‍മയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് സൂചനകള്‍.

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർ

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻ

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച താരം ആര്?, സച്ചിനും കോലിയുമെല്ലാം പിന്നിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച താരം ആര്?, സച്ചിനും കോലിയുമെല്ലാം പിന്നിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരംമുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ രവി ശാസ്ത്രി, പാകിസ്ഥാന്‍ ഇതിഹാസതാരം വസീം അക്രം എന്നിവരും ജൂറിയില്‍ ഭാഗമായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഇതിഹാസതാരം ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോള്‍ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും വിരാട് കോലി മൂന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി.

IPL Finals 2026 GT vs RCB : ഐപിഎല്ലിൽ രണ്ടാം കിരീടം തേടി ഗുജറാത്തും ആർസിബിയും, ചാമ്പ്യന്മാർ ആര്, ഇന്നറിയാം

IPL Finals 2026 GT vs RCB : ഐപിഎല്ലിൽ രണ്ടാം കിരീടം തേടി ഗുജറാത്തും ആർസിബിയും, ചാമ്പ്യന്മാർ ആര്, ഇന്നറിയാംരാത്രി 7.30ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. വിരാട് കോലിയും ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്ന പോരാട്ടമെന്ന പ്രത്യേകതയും മത്സരത്തിനുണ്ട്.

UCL Final PSG : ഗബ്രിയേലിനും എസെയ്ക്കും പിഴച്ചു, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തകർന്ന് ഗണ്ണേഴ്സ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നിലനിർത്തി പി എസ് ജി

UCL Final PSG : ഗബ്രിയേലിനും എസെയ്ക്കും പിഴച്ചു, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തകർന്ന് ഗണ്ണേഴ്സ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നിലനിർത്തി പി എസ് ജിപെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ 4-3നാണ് ആഴ്‌സണലിനെ പിഎസ്ജി മറികടന്നത്. പിഎസ്ജിക്കായി ഗോണ്‍സാലോ റാമോസ്, ഡെസീറെ ഡുവെ, അഷ്‌റഫ് ഹക്കീമി, ലൂക്കാസ് ബെറാള്‍ഡോ എന്നിവര്‍ കിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചപ്പോള്‍ നൂനോ മെന്‍ഡസിന്റെ ഷോട്ട് ആഴ്‌സണല്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഡേവിഡ് റായ തട്ടിയകറ്റി.

Asian Games Indian Cricket Team : ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സാധ്യത ടീമിൽ സൂര്യകുമാറും ഗില്ലും പുറത്ത്, വൈഭവ് കളിക്കും, ക്യാപ്റ്റനായി സഞ്ജു?

Asian Games Indian Cricket Team : ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സാധ്യത ടീമിൽ സൂര്യകുമാറും ഗില്ലും പുറത്ത്, വൈഭവ് കളിക്കും, ക്യാപ്റ്റനായി സഞ്ജു?നിലവിലെ ടി20 ക്യാപ്റ്റനായ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും ഐപിഎല്ലില്‍ മിന്നുന്ന ഫോമില്‍ കളിക്കുന്ന ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും പട്ടികയിലില്ല. അതേസമയം ഐപിഎല്ലിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ 15കാരന്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശി സാധ്യത പട്ടികയിലുണ്ട്.

പരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൻ പോയത്, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തകർത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് : സാം കറനെതിരെ കുമാർ സംഗക്കാര

പരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൻ പോയത്, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തകർത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് : സാം കറനെതിരെ കുമാർ സംഗക്കാരഗുരുതരമായ പരിക്കാണെന്നും സീസണ്‍ മുഴുവന്‍ നഷ്ടമാകുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് കറന്‍ സീസണില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയത്. ഇപ്പോള്‍ സാം കറന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൈറ്റാലിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റില്‍ സറേ ടീമിനായി കളിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സംഗക്കാരയെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.