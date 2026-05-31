Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 31 May 2026 (09:26 IST)

IPL Finals 2026 GT vs RCB : ഐപിഎല്ലിൽ രണ്ടാം കിരീടം തേടി ഗുജറാത്തും ആർസിബിയും, ചാമ്പ്യന്മാർ ആര്, ഇന്നറിയാം

IPL Final, GT vs RCB, Virat Kohli, Shubman gill, Rabada, IPL Trophy
ഐപിഎല്ലിലെ കലാശപ്പോരില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെ നേരിടും. രാത്രി 7.30ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. വിരാട് കോലിയും ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്ന പോരാട്ടമെന്ന പ്രത്യേകതയും മത്സരത്തിനുണ്ട്.
 
ടൂര്‍ണമെന്റിലുടനീളം തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയാണ് ഇരുടീമുകളും ഫൈനലിലെത്തിയത്. ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും സന്തുലിതമായ നിരയാണ് ആര്‍സിബിക്കുള്ളത്. തകര്‍ത്തടിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിലും വിരാട് കോലി തന്നെയാണ് ആര്‍സിബി ബാറ്റിങ്ങിന്റെ നെടുന്തൂണ്‍. ബൗളിങ്ങില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍- ഹേസല്‍വുഡ് ജോഡിയും മികച്ച ഫോമിലാണ്. അതേസമയം മികച്ച ബൗളിങ്ങ് നിരയാണെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങില്‍ ടോപ് ഓര്‍ഡറിനെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ടീമാണ് ഗുജറാത്ത്. അതിനാല്‍ തന്നെ പവര്‍പ്ലേയില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയാല്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കാന്‍ ആര്‍സിബിക്ക് സാധിക്കും.
 
 തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ അഹമ്മദാബാദിലാണ് മത്സരമെന്നതാണ് ഗുജറാത്തിന് അനുകൂലമായ ഘടകം. റബാഡ- സിറാജ് പേസ് സഖ്യം അഹമ്മദാബാദില്‍ തീ തുപ്പുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഉടനീളം സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്ന സായ് സുദര്‍ശന്‍- ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുക്കെട്ടാകും ഗുജറാത്തിന് നിര്‍ണായകമാവുക. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഗുജറാത്തിനെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ആര്‍സിബി എത്തുന്നത്. ടിം ഡേവിഡ്, റോമരിയോ ഷെപ്പേര്‍ഡ് വരെ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് നിരയും ഹേസല്‍വുഡ്, ഡഫി, ഭുവനേശ്വര്‍ ബൗളിംഗ് സഖ്യവുമാണ് ആര്‍സിബിയുടെ കരുത്ത്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

IPL Finals 2026 GT vs RCB : ഐപിഎല്ലിൽ രണ്ടാം കിരീടം തേടി ഗുജറാത്തും ആർസിബിയും, ചാമ്പ്യന്മാർ ആര്, ഇന്നറിയാംരാത്രി 7.30ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. വിരാട് കോലിയും ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുന്ന പോരാട്ടമെന്ന പ്രത്യേകതയും മത്സരത്തിനുണ്ട്.

UCL Final PSG : ഗബ്രിയേലിനും എസെയ്ക്കും പിഴച്ചു, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തകർന്ന് ഗണ്ണേഴ്സ്, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നിലനിർത്തി പി എസ് ജിപെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ 4-3നാണ് ആഴ്‌സണലിനെ പിഎസ്ജി മറികടന്നത്. പിഎസ്ജിക്കായി ഗോണ്‍സാലോ റാമോസ്, ഡെസീറെ ഡുവെ, അഷ്‌റഫ് ഹക്കീമി, ലൂക്കാസ് ബെറാള്‍ഡോ എന്നിവര്‍ കിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചപ്പോള്‍ നൂനോ മെന്‍ഡസിന്റെ ഷോട്ട് ആഴ്‌സണല്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഡേവിഡ് റായ തട്ടിയകറ്റി.

Asian Games Indian Cricket Team : ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സാധ്യത ടീമിൽ സൂര്യകുമാറും ഗില്ലും പുറത്ത്, വൈഭവ് കളിക്കും, ക്യാപ്റ്റനായി സഞ്ജു?നിലവിലെ ടി20 ക്യാപ്റ്റനായ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും ഐപിഎല്ലില്‍ മിന്നുന്ന ഫോമില്‍ കളിക്കുന്ന ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും പട്ടികയിലില്ല. അതേസമയം ഐപിഎല്ലിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ 15കാരന്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശി സാധ്യത പട്ടികയിലുണ്ട്.

പരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൻ പോയത്, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തകർത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് : സാം കറനെതിരെ കുമാർ സംഗക്കാരഗുരുതരമായ പരിക്കാണെന്നും സീസണ്‍ മുഴുവന്‍ നഷ്ടമാകുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് കറന്‍ സീസണില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയത്. ഇപ്പോള്‍ സാം കറന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൈറ്റാലിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റില്‍ സറേ ടീമിനായി കളിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സംഗക്കാരയെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.

അവർ ക്യാപ്റ്റന്മാരായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ 100 ശതമാനവും നൽകി, എനിക്ക് പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല: മുംബൈയിൽ മാനസികമായി തകർന്നെന്ന് ഹാർദ്ദിക്രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് പകരം നായകനായി 2024ല്‍ മുംബൈയിലെത്തിയ ഹാര്‍ദ്ദിക് മുംബൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ അവസാനിക്കും മുന്‍പ് തന്നെ ടീം വിടുന്ന കാര്യം മാനേജ്‌മെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.