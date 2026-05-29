അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Gujarat Titans vs Rajasthan Royals : ഫൈനലില് ആരെത്തും?, രണ്ടാം എലിമിനേറ്റര് ഇന്ന്, ഗുജറാത്തിന്റെ എതിരാളികള് രാജസ്ഥാന്
- വിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ ! വൈഭവിനെ പുറത്താക്കിയ ഹൈദരബാദ് ബൗളർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു?
- റിച്ചാർഡ്സിനോ ഗെയ്ലിനോ പോലും ഇതൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല, വൈഭവ് മറ്റേതോ ലെവലിൽ: പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടി ശ്രീകാന്ത്
- ഐപിഎല്ലിലെ പുറത്താകൽ, ഒടുവിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രീതി സിൻ്റ, വൈകാരിക കുറിപ്പിന് പിന്തുണയുമായി ആരാധകർ
- ചരിത്ര റെക്കോർഡിനു മൂന്ന് റൺസ് അകലെ വീണു; ഇനിയും വിളിക്കണോ 'അതിശയ ബാലൻ' എന്ന്?
Hardik Pandya: ടീമിൽ ആർക്കും താൽപര്യമില്ല, ക്യാപ്റ്റൻസിയും മോശം; പാണ്ഡ്യ പുറത്തേക്ക് !
മുൻ നായകനും മുംബൈയുടെ മുതിർന്ന താരവുമാണ് രോഹിത് ശർമയുമായി മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ച നടത്തും
Hardik Pandya: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ടീം മാനേജ്മെന്റ് പുതിയ നായകനായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
മുൻ നായകനും മുംബൈയുടെ മുതിർന്ന താരവുമാണ് രോഹിത് ശർമയുമായി മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ച നടത്തും. രോഹിത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള താരത്തെ പുതിയ നായകനായി തീരുമാനിക്കും. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്കും തിലക് വർമയ്ക്കുമാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത.
ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് പാണ്ഡ്യക്കു തിരിച്ചടിയായത്. 14 കളികളിൽ നാല് ജയം മാത്രമുള്ള മുംബൈ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ടീമിൽ പാണ്ഡ്യയ്ക്കെതിരായ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത സീസണിൽ പുതിയ നായകൻ വേണമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം. നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയാൽ അടുത്ത സീസണിനു മുന്നോടിയായി തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഹാർദിക് ടീം മാനേജ്മെന്റിനോടു ആവശ്യപ്പെടും.
ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന
hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ
പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം
ബ്രസീലിന് നിരാശ, നെയ്മർക്ക് വീണ്ടും പരിക്ക്, രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals : ഫൈനലില് ആരെത്തും?, രണ്ടാം എലിമിനേറ്റര് ഇന്ന്, ഗുജറാത്തിന്റെ എതിരാളികള് രാജസ്ഥാന്
Argentina Worldcup Squad : കിരീടം നിലനിർത്താൻ മെസ്സിപ്പട, ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള അർജൻ്റീന ടീം റെഡി, ഡിബാല പുറത്ത്
വിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ ! വൈഭവിനെ പുറത്താക്കിയ ഹൈദരബാദ് ബൗളർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു?
ഐപിഎൽ എലിമിനേറ്ററിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയെ പുറത്താക്കിയ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദ് ബൗളർ പ്രഫുൽ ഹിഞ്ചെയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ബൗളർ വിക്കറ്റെടുത്താൽ സാധാരണമായി നടത്തുന്ന സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈദരബാദ് താരം നടത്തിയത്. എന്നാൽ അത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം.