Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (08:11 IST)

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻ

ക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ സമാനതകളില്ലാത്ത തരത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കൈയ്യില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ബാറ്റ് വിക്കറ്റില്‍ തട്ടി പുറത്തായിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിന്റെ ഓപ്പണര്‍ സായ് സുദര്‍ശന്‍.
 
രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെതിരായ രണ്ടാം ക്വാളിഫയര്‍ മത്സരത്തിലാണ് താരം വീണ്ടും ഹിറ്റ് വിക്കറ്റായി മടങ്ങിയത്. ആദ്യ ക്വാളിഫയറില്‍ ബെംഗളുരുവിനെതിരെയും സമാനമായ രീതിയില്‍ സായ് ഔട്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തീല്‍ 32 പന്തില്‍ 58 റണ്‍സ് നേടി നില്‍ക്കെയാണ് ബ്രിജേഷ് ശര്‍മയുടെ പന്തില്‍ ഷോട്ടിന് ശ്രമിക്കവെ ബാറ്റ് കയ്യില്‍ നിന്ന് പിടി വിഴുകയും വിക്കറ്റില്‍ ചെന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. തേര്‍ഡ് മാനില്‍ പന്ത് ബൗണ്ടറി കടന്നെങ്കിലും താരം പുറത്താവുകയായിരുന്നു.
 
സായ് പുറത്താവുമ്പോള്‍ അവിശ്വസനീയതയോടെയും നിരാശയോടുമാണ് ഗില്‍ പ്രതികരിച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാവാതെ ഗുജറാത്ത് വിജയത്തിനോട് അടുത്ത് നില്‍ക്കെയായിരുന്നു സായുടെ പുറത്താകല്‍. നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാന്‍  വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ 96 റണ്‍സ് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ 215 റണ്‍സെന്ന വിജയലക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയതോടെ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ അനായസമായി ഗുജറാത്ത് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
 
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർ

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്IPL 2026: രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഫൈനലിൽ. ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയവുമായാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ ഫൈനൽ പ്രവേശനം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 214 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എട്ട് പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ഗുജറാത്ത് ലക്ഷ്യംകണ്ടു.

Vaibhav Sooryavanshi: വീണ്ടും സെഞ്ചുറിക്കരികെ വീണ് 'ടീം മാൻ'; ഇത്തവണ നാല് റൺസ് അകലെ !Vaibhav Sooryavanshi: നാല് റൺസ് അകലെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ വണ്ടർ കിഡ് വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. ഐപിഎലിലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരെയാണ് വൈഭവിനു അർഹിച്ച സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായത്.

Vaibhav Suryavanshi: വീണ്ടും സെഞ്ചുറിക്കരികെ വീണു, പക്ഷേ റെക്കോർഡുകൾ വാരികൂട്ടി, സെൻസിബിൾ വൈഭവ്ഒരു ഭാഗത്ത് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴുമ്പോള്‍ സ്വന്തം വിക്കറ്റിന് വില നല്‍കി അര്‍ധസെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തവണ വൈഭവിന്റെ താണ്ഡവം. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സിലും സെഞ്ചുറി നേട്ടം കൈവിട്ടെങ്കിലും ഒരുപിടി വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ താരം സ്വന്തമാക്കി.

Rishabh Pant: ലഖ്‌നൗവിനെ നയിക്കാൻ ഇനി പന്തില്ല ! നാണംകെട്ട പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുRishabh Pant: ഈ സീസണിലെ നാണംകെട്ട പുറത്താകലിനു പിന്നാലെ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്‌സ് നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് റിഷഭ് പന്ത്. ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് പന്ത് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെ അറിയിച്ചു. നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് പന്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നെന്ന് ലഖ്‌നൗ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

വൈഭവിന്റെ നിഴലില്‍ നിന്ന് അവന്‍ രക്ഷപ്പെടണം, ജയ്‌സ്വാള്‍ മുംബൈയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അമ്പാട്ടി റായുഡുഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരങ്ങളില്‍ ഒരാളായിട്ടും വൈഭവിന്റെ നിഴലില്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ ഒതുങ്ങിപോകുന്നത് താരത്തിന് ഗുണകരമാകില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ എക്‌സ്‌പോഷര്‍ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് മാറണമെന്നുമാണ് റായുഡു പറയുന്നത്.