  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. We got plans against Vaibhav Pat cummins warning before Eliminator
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (17:23 IST)

Vaibhav Suryavanshi : വൈഭവിനെ പൂട്ടാനുള്ള പ്ലാനെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്, മുന്നറിയിപ്പുമായി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്

Vaibhav Suryavanshi, Pat cummins, IPL News, SRH vs RR
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 27 May 2026 (17:23 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (16:26 IST)
google-news
ഐപിഎല്‍ എലിമിനേറ്ററില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ 15 വയസ്സുകാരന്‍ വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷിയെ തളയ്ക്കാന്‍ ഒന്നിലധികം ബൗളിങ് പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാണെന്ന് സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് നായകന്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്. ചുരുങ്ങിയ ഓവറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ കളി മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള വൈഭവിനെ പോലുള്ള താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്ലാന്‍ ബിയും പ്ലാന്‍ സിയുമെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കമ്മിന്‍സ് പറഞ്ഞു. സീസണിലെ ലീഗ് ഘട്ടത്തില്‍ 2 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും രാജസ്ഥാനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ഹൈദരാബാദിന് സാധിച്ചിരുന്നു.
 
കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഹൈദരാബാദ് ബൗളര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്താന്‍ വൈഭവിനായിരുന്നു. ഒരു ബൗളര്‍ എന്ന നിലയില്‍ സ്വന്തം കരുത്തില്‍ പന്തെറിയുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. എന്നാല്‍ എതിര്‍ ടീമിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ താരങ്ങള്‍ മത്സരം മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവരാണ്. അവര്‍ക്കായി പ്രത്യേക പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും വൈഭവിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നു. അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ പാഠം പഠിക്കും. കമ്മിന്‍സ് പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർ

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: കപ്പിലേക്കു ഒരു ജയം അകലെ; ഇന്ന് ആദ്യ ക്വാളിഫയർപരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാം

പ്ലേ ഓഫിനടുത്തെത്തി എന്നാലും രാജസ്ഥാൻ സേഫല്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വരെ കടക്കാംനിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും

Vaibhav Sooryavanshi : സീനിയേഴ്സെല്ലാം അങ്ങ് മാറി നിൽക്ക്.., ഓറഞ്ച് ക്യാപ് തൂക്കി വൈഭവ്, ഒപ്പം ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളും2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

Vaibhav Suryavanshi :സിക്സടിച്ച് ഗെയ്‌ലിനെ മറികടന്നു, എന്നാൽ വേഗതയേറിയ ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറി 3 റൺസകലെ നഷ്ടം, കണ്ണ് കലങ്ങി മടങ്ങി വൈഭവ്

Vaibhav Suryavanshi :സിക്സടിച്ച് ഗെയ്‌ലിനെ മറികടന്നു, എന്നാൽ വേഗതയേറിയ ഐപിഎൽ സെഞ്ചുറി 3 റൺസകലെ നഷ്ടം, കണ്ണ് കലങ്ങി മടങ്ങി വൈഭവ്ഐപിഎല്ലില്‍ ഒരു സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സുകളെന്ന സാക്ഷാല്‍ ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്തെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിലെ വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയെന്ന നേട്ടം 3 റണ്‍സകലെ വൈഭവിന് നഷ്ടമായി. പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഏറെ നിരശനായാണ് താരം കളം വിട്ടത്.

Vaibhav Sooryavanshi: 'വിഷമിക്കേണ്ട, ആ റെക്കോർഡ് നിന്നിലേക്ക് വരും കുഞ്ഞേ'; 97 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ്

Vaibhav Sooryavanshi: 'വിഷമിക്കേണ്ട, ആ റെക്കോർഡ് നിന്നിലേക്ക് വരും കുഞ്ഞേ'; 97 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ്Vaibhav Sooryavanshi: സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദിനെതിരായ ഐപിഎൽ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. 29 പന്തുകളിൽ 97 റൺസാണ് 15 കാരൻ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

Vaibhav Sooryavanshi: 'ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സ്'; ഗെയ്‌ലിനെ മറികടന്ന് വൈഭവ്

Vaibhav Sooryavanshi: 'ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സ്'; ഗെയ്‌ലിനെ മറികടന്ന് വൈഭവ്Vaibhav Sooryavanshi: ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ സിക്സടി റെക്കോർഡ് തകർത്ത് 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദിനെതിരായ എലിമിനേറ്റർ മത്സരത്തിലാണ് വൈഭവിന്റെ നേട്ടം. ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സുകൾ നേടുന്ന താരമായിരിക്കുകയാണ് വൈഭവ്.

Vaibhav Suryavanshi : വൈഭവിനെ പൂട്ടാനുള്ള പ്ലാനെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്, മുന്നറിയിപ്പുമായി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്

Vaibhav Suryavanshi : വൈഭവിനെ പൂട്ടാനുള്ള പ്ലാനെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്, മുന്നറിയിപ്പുമായി പാറ്റ് കമ്മിൻസ്ചുരുങ്ങിയ ഓവറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ കളി മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള വൈഭവിനെ പോലുള്ള താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്ലാന്‍ ബിയും പ്ലാന്‍ സിയുമെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കമ്മിന്‍സ് പറഞ്ഞു. സീസണിലെ ലീഗ് ഘട്ടത്തില്‍ 2 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും രാജസ്ഥാനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ഹൈദരാബാദിന് സാധിച്ചിരുന്നു.

3 സീസണുകളില്‍ 25 വിക്കറ്റ്, ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം: വമ്പന്‍ നേട്ടം കുറിച്ച് കഗിസോ റബാഡ

3 സീസണുകളില്‍ 25 വിക്കറ്റ്, ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം: വമ്പന്‍ നേട്ടം കുറിച്ച് കഗിസോ റബാഡആദ്യ ക്വാളിഫയര്‍ മത്സരത്തില്‍ 25 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിലെത്താന്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടിയാണ് താരത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നത്. മത്സരത്തിലെ തന്റെ ആദ്യ ഓവറിലെ ആറാം പന്തില്‍ വെങ്കിടേഷ് അയ്യരെ പുറത്താക്കിയാണ് താരം ഈ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്.