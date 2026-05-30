Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (12:01 IST)

ഹാര്‍ദ്ദികിന്റെ പകരം ബുമ്ര നായകനായേക്കും, സൂര്യയ്ക്ക് സാധ്യത കുറവ്

ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ നിലവിലെ സീസണില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സില്‍ സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ മുംബൈ നായകനാകാന്‍ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് സാധ്യതയൊരുങ്ങുന്നു. രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് ശേഷം മുംബൈ നായകനാകാന്‍ യോജ്യന്‍ ബുമ്രയാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിഭാഗം ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ നിലവിലെ മോശം ഫോമാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍സിക്ക് തടസ്സമായി നില്‍ക്കുന്നത്.
 
കഴിഞ്ഞ 3 സീസണുകളിലായി ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നായകത്വത്തിന് കീഴില്‍ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നും സ്വന്തമാക്കാന്‍ മുംബൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ ടീമിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സീസണില്‍ നായകനായി മുംബൈയ്ക്കായി ഒരു മത്സരത്തില്‍ ബുമ്ര കളിച്ചിരുന്നു. ഫീല്‍ഡില്‍ ഉടനീളം ഒത്തിണക്കം പുലര്‍ത്തിയ മുംബൈയെയാണ് മത്സരത്തില്‍ കാണാനായത്.
 
ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നിലയിലും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ പ്രധാനതാരമെന്ന നിലയിലും വലിയ അനുഭവ പരിചയം ബുമ്രയ്ക്കുണ്ട്. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ സ്ഥാനം ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ പോലും അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ് ബുമ്രയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നത്. തിലക് വര്‍മയുടെ പേരും നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

