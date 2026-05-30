Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (13:59 IST)

അവർ ക്യാപ്റ്റന്മാരായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ 100 ശതമാനവും നൽകി, എനിക്ക് പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല: മുംബൈയിൽ മാനസികമായി തകർന്നെന്ന് ഹാർദ്ദിക്

ഐപിഎല്ലിലെ മോശം സീസണിനൊടുവില്‍ മുംബൈ വിടുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ.

BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 30 May 2026 (13:59 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (13:54 IST)
ഐപിഎല്ലിലെ മോശം സീസണിനൊടുവില്‍ മുംബൈ വിടുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ. മാനസികമായി കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലും പൂര്‍ണ്ണമായും തളര്‍ന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് സീസണിന്റെ പകുതിയില്‍ തന്നെ മുംബൈ മാനേജ്‌മെന്റിനെ ഹാര്‍ദ്ദിക് അറിയിച്ചിരുന്നതായാണ് പുതിയ വിവരങ്ങള്‍. രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് പകരം നായകനായി 2024ല്‍ മുംബൈയിലെത്തിയ ഹാര്‍ദ്ദിക് മുംബൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ അവസാനിക്കും മുന്‍പ് തന്നെ ടീം വിടുന്ന കാര്യം മാനേജ്‌മെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
 
 പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകള്‍ അവസാനിച്ചതോടെയാണ് പരസ്പര ധാരണയോടെ പിരിയാന്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക്കും മുംബൈ മാനേജ്‌മെന്റും തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഐപിഎല്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന് ഇപ്പോള്‍ 32 വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായം. 2024ല്‍ മുപ്പതാം വയസിലാണ് മുംബൈയില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ആദ്യ സീസണില്‍ ആരാധകര്‍ പരസ്യമായി തന്നെ അവനെ അപമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 3 വര്‍ഷങ്ങള്‍ അവന് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. 2021ല്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് വിട്ടിട്ട് പോയ മുംബൈ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമായിരുന്നില്ല അവന്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ സീനിയര്‍ താരങ്ങളെല്ലാം ഒരേ മനസോടെയല്ല ടീമിനായി കളിച്ചത്. 
 
മറ്റുള്ളവരുടെ നായകത്വത്തിന് കീഴില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് തന്റെ 100 ശതമാനം നല്‍കിയപ്പോള്‍ അതേ പോലുള്ള സമീപനം ഹാര്‍ദ്ദിക് നായകനായപ്പോള്‍ സീനിയര്‍ താരങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടായില്ലെന്നും ഇത് ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ വളരെ തളര്‍ത്തിയെന്നുമാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഐപിഎല്‍ ഉന്നതന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

പരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൻ പോയത്, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തകർത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് : സാം കറനെതിരെ കുമാർ സംഗക്കാരഗുരുതരമായ പരിക്കാണെന്നും സീസണ്‍ മുഴുവന്‍ നഷ്ടമാകുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് കറന്‍ സീസണില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയത്. ഇപ്പോള്‍ സാം കറന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൈറ്റാലിറ്റി ബ്ലാസ്റ്റില്‍ സറേ ടീമിനായി കളിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സംഗക്കാരയെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.

അവർ ക്യാപ്റ്റന്മാരായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ 100 ശതമാനവും നൽകി, എനിക്ക് പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല: മുംബൈയിൽ മാനസികമായി തകർന്നെന്ന് ഹാർദ്ദിക്രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് പകരം നായകനായി 2024ല്‍ മുംബൈയിലെത്തിയ ഹാര്‍ദ്ദിക് മുംബൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ അവസാനിക്കും മുന്‍പ് തന്നെ ടീം വിടുന്ന കാര്യം മാനേജ്‌മെന്റിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഹാര്‍ദ്ദികിന്റെ പകരം ബുമ്ര നായകനായേക്കും, സൂര്യയ്ക്ക് സാധ്യത കുറവ്രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് ശേഷം മുംബൈ നായകനാകാന്‍ യോജ്യന്‍ ബുമ്രയാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിഭാഗം ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ നിലവിലെ മോശം ഫോമാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍സിക്ക് തടസ്സമായി നില്‍ക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!മത്സരത്തില്‍ 96 റണ്‍സില്‍ നില്‍ക്കെ വമ്പന്‍ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ചാണ് വൈഭവ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ച്ചയായ 2 മത്സരങ്ങളില്‍ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായതിന്റെ നിരാശയിലാണ് വൈഭവ് ഡഗൗട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിനെ ഒരു ഭാവി വാഗ്ദാനം എന്ന നിലയില്‍ കാണേണ്ടതില്ലെന്നും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ അവന്‍ പ്രാപ്തനാണെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറയുന്നു.