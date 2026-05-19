IPL Point Table: ഒരു ടീമിനു കൂടി സ്ഥലമുണ്ട്, 'അടി' കൂടാൻ അഞ്ച് വമ്പൻമാർ !

Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (11:07 IST)
IPL Point Table: ഐപിഎൽ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ച് മൂന്ന് ടീമുകൾ. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനൊപ്പം ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരബാദുമാണ് പ്ലേ ഓഫിലെത്തിയത്.
ഇനി ഒരു ടീമിനു കൂടി പ്ലേ ഓഫിലെത്താൻ അവസരമുണ്ട്. അതിനായി പോരടിക്കുന്നത് അഞ്ച് ടീമുകൾ ! നിലവിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനു പോലും അവസാന നാലിൽ എത്താൻ നേരിയ സാധ്യതയുണ്ട്.
നാലാം സ്ഥാനത്ത് പഞ്ചാബ് കിങ്സാണ്. 13 കളികളിൽ നിന്ന് 13 പോയിന്റ്. മേയ് 23 നു ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ പഞ്ചാബിനു 15 പോയിന്റാകും. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജസ്ഥാനു രണ്ട് കളികൾ ശേഷിക്കുന്നു. നിലവിൽ 12 കളികളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റാണ് രാജസ്ഥാന്. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടിലും ജയിച്ചാൽ 16 പോയിന്റോടെ പഞ്ചാബിനു മുന്നിലെത്താം. അങ്ങനെ വന്നാൽ രാജസ്ഥാൻ പ്ലേ ഓഫിലും പഞ്ചാബ് പുറത്താകുകയും ചെയ്യും.
ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചെന്നൈയ്ക്കും ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹിക്കും 12 പോയിന്റ് വീതം. എട്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊൽക്കത്തയ്ക്കു 12 കളികളിൽ 11 പോയിന്റാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടിലും ജയിച്ചാൽ 15 പോയിന്റോടെ ചെന്നൈ, ഡൽഹി ടീമുകളെ മറികടക്കാം.