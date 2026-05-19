India Squad for ODI Series: സഞ്ജു ചിത്രത്തിൽ പോലുമില്ല; ഗില്ലിന്റെ ഉപനായകനായി ശ്രേയസ്, രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇഷാൻ
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഏകദിന ടീമിനെ നയിക്കും
India Squad for ODI Series: ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന പദ്ധതികളിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിസിസിഐ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവിനു ഇടമില്ല. മുതിർന്ന താരങ്ങളായ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയും ടീമിലുണ്ട്.
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഏകദിന ടീമിനെ നയിക്കും. ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് ഉപനായകൻ. കെ.എൽ.രാഹുൽ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറും ഇഷാൻ കിഷൻ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായി ടീമിലുണ്ട്. ഹർഷ് ദുബെ, പ്രിൻസ് യാദവ്, ഗർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവർ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു.
ഇന്ത്യ, ഏകദിന ടീം: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ.രാഹുൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ഹർഷ് ദുബെ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, പ്രിൻസ് യാദവ്, ഗർനൂർ ബ്രാർ
എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ പറ്റിയും വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പറ്റിയെല്ലാം കമ്മിന്സ് മനസ്സ് തുറന്നത്. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് കമ്മിന്സ് ടൂര്ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരങ്ങള് കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില് ഹൈദരാബാദ് നായകനെന്ന നിലയില് ഇഷാന് മികച്ച രീതിയില് ടീമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്കാന് ഇഷാനായെന്നും കമ്മിന്സ് പറയുന്നു.
Sanju Samson: ചെന്നൈ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ജു? ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആലോചന
Sanju Samson: ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഈ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ബാറ്റിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും ഗെയ്ക്വാദ് പരാജയമാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് വിലയിരുത്തൽ. പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ ടീം പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നേക്കും.