Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (08:05 IST)

Rajasthan Royals: സഞ്ജുവിന്റെ മോഹങ്ങൾ തല്ലിക്കെടുത്തി രാജസ്ഥാൻ; കൂളാണ് വൈഭവ്

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലഖ്‌നൗ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 220 റൺസ് നേടി

Rajasthan Royals: പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തിയും മുൻ നായകൻ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിന്റെ വഴിമുടക്കിയും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ലഖ്‌നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്‌സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിനു തോൽപ്പിച്ചാണ് രാജസ്ഥാൻ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തിയത്. 
 
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലഖ്‌നൗ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 220 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റും അഞ്ച് പന്തുകളും ശേഷിക്കെ രാജസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. വെറും 38 പന്തുകളിൽ ഏഴ് ഫോറും പത്ത് സിക്‌സും സഹിതം 93 റൺസ് നേടിയ രാജസ്ഥാൻ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയാണ് കളിയിലെ താരം. 244.74 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റിലാണ് വൈഭവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സ്. ധ്രുവ് ജുറൽ (38 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 53), യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ (23 പന്തിൽ 43) എന്നിവരും തിളങ്ങി. 
 
ലഖ്‌നൗവിനെതിരായ ജയത്തോടെ 13 കളികളിൽ 14 പോയിന്റുമായി രാജസ്ഥാൻ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ അവസാന മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ 16 പോയിന്റോടെ രാജസ്ഥാൻ പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കും. രാജസ്ഥാന്റെ ജയം പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിനും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിനും വിനയായി. അവസാന മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ജയിച്ചാൽ പഞ്ചാബും ചെന്നൈയും പുറത്ത്. രാജസ്ഥാൻ അടുത്ത കളി ചെറിയ മാർജിനിൽ തോൽക്കുകയും ചെന്നൈ ചെറിയ മാർജിനിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്താലും ചെന്നൈ പുറത്താകും. രാജസ്ഥാൻ അടുത്ത കളി തോൽക്കുകയും പഞ്ചാബ് അവസാന കളി ജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ പഞ്ചാബിനു പ്ലേ ഓഫിൽ എത്താം. 
