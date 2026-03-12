വ്യാഴം, 12 മാര്‍ച്ച് 2026
IPL 2026, Fixtures: ഹൈദരബാദും ബെംഗളൂരും തമ്മിൽ ആദ്യ പോര്; ഐപിഎൽ 2026 കളികൾ ഇങ്ങനെ

മാർച്ച് 29 ഞായറാഴ്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും ഏറ്റുമുട്ടും

വ്യാഴം, 12 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:09 IST)
CSK vs RCB

IPL 2026 Fixtures: മാർച്ച് 28 ശനിയാഴ്ച ഐപിഎൽ 2026 സീസണിനു തുടക്കം കുറിക്കും. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7.30 മുതലാണ്.

മാർച്ച് 29 ഞായറാഴ്ച മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും ഏറ്റുമുട്ടും. ഏപ്രിൽ 12 വരെയുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മാർച്ച് 28 - രാത്രി 7.30 - ആർസിബി vs ഹൈദരബാദ്

മാർച്ച് 29 - രാത്രി 7.30 - മുംബൈ vs കൊൽക്കത്ത

മാർച്ച് 30 - രാത്രി 7.30 - രാജസ്ഥാൻ vs ചെന്നൈ

മാർച്ച് 31 - രാത്രി 7.30 - പഞ്ചാബ് vs ഗുജറാത്ത്

ഏപ്രിൽ 1 - രാത്രി 7.30 - ലഖ്‌നൗ vs ഡൽഹി

ഏപ്രിൽ 2 - രാത്രി 7.30 - കൊൽക്കത്ത vs ഹൈദരബാദ്

ഏപ്രിൽ 3 - രാത്രി 7.30 - ചെന്നൈ vs പഞ്ചാബ്

ഏപ്രിൽ 4 - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 - ഡൽഹി vs മുംബൈ

ഏപ്രിൽ 4 - രാത്രി 7.30 - ഗുജറാത്ത് vs രാജസ്ഥാൻ

ഏപ്രിൽ 5 - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 - ഹൈദരബാദ് vs ലഖ്‌നൗ

ഏപ്രിൽ 5 - രാത്രി 7.30 - ബെംഗളൂരു vs ചെന്നൈ

ഏപ്രിൽ 6 - രാത്രി 7.30 - കൊൽക്കത്ത vs പഞ്ചാബ്

ഏപ്രിൽ 7 - രാത്രി 7.30 - രാജസ്ഥാൻ vs മുംബൈ

ഏപ്രിൽ 8 - രാത്രി 7.30 - ഡൽഹി vs ഗുജറാത്ത്

ഏപ്രിൽ 9 - രാത്രി 7.30 - കൊൽക്കത്ത vs ലഖ്‌നൗ

ഏപ്രിൽ 10 - രാത്രി 7.30 - രാജസ്ഥാൻ vs ബെംഗളൂരു

ഏപ്രിൽ 11 - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 - പഞ്ചാബ് vs ഹൈദരബാദ്

ഏപ്രിൽ 11 - രാത്രി 7.30 - ചെന്നൈ vs ഡൽഹി

ഏപ്രിൽ 12 - ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 - ലഖ്‌നൗ vs ഗുജറാത്ത്

ഏപ്രിൽ 12 - രാത്രി 7.30 - മുംബൈ vs ബെംഗളൂരു


