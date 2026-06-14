അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Aus vs Ban : റൺസെടുക്കും മുൻപെ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടം, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഓസീസ് തകർച്ച, നാണക്കേടിൽ നിന്നും കരകയറ്റി ലബുഷെയ്ൻ - ബാർട്ട്ലെറ്റ് സഖ്യം
- കളിച്ചത് മതി ഇനി കേറി പോടാ... മൈതാനത്ത് ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷുമായി ഉടക്കി നഹീദ് റാണ, ഓസീസിനെതിരെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്
- ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പാസായി, അഫ്ഗാനെതിരെ രോഹിത്തും ഹാർദ്ദിക്കും തിരിച്ചെത്തുന്നു, കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസവാർത്ത
- India Squad for ODI Series: സഞ്ജു ചിത്രത്തിൽ പോലുമില്ല; ഗില്ലിന്റെ ഉപനായകനായി ശ്രേയസ്, രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇഷാൻ
- 300 അടിച്ചേനെ, പഞ്ചാബിനെ പിടിച്ചുവെച്ചത് പ്രിൻസ് യാദവ്, തകർപ്പൻ സ്പെല്ലുമായി ഞെട്ടിച്ച് യുവതാരം
Aus vs Ban : സൂപ്പർ കൊണോലി ഷോ!, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ വൈറ്റ് വാഷ് നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓസീസ്
ബംഗ്ലാദേശിതിരെ നടക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില് വിജയിച്ച് വൈറ്റ് വാഷ് നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ.
ബംഗ്ലാദേശിതിരെ നടക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില് വിജയിച്ച് വൈറ്റ് വാഷ് നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നില് പരാജയപ്പെട്ട ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്നും കൂടി പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര പൂര്ണമായി അടിയറവ് വെച്ചെന്ന നാണക്കേട് വന്ന് ചേര്ന്നേനെ. എന്നാല് ഓപ്പണര് കൂപ്പര് കൊണോലിയുടെ ഒറ്റയാന് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിലാണ് ഓസീസ് വലിയ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കിയത്.
275 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ തിരിച്ചടികള് നേരിട്ടു. എന്നാല് 22-കാരനായ കൊണോളി അതിശയകരമായ പക്വതയോടെ ഇന്നിംഗ്സ് നയിച്ചു. 134 പന്തില് 13 ഫോറും 6 സിക്സും സഹിതം 149 റണ്സ് നേടിയ താരം മിര്പൂരിലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പിച്ചില് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി ഏതാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പൊരുതിയത്. സെഞ്ചുറിയോടെ ഏകദിനത്തില് ഓസീസിനായി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ താരമെന്ന നേട്ടവും താരം സ്വന്തമാക്കി.
ഒരു ഘട്ടത്തില് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓസീസ് ഇന്നിങ്ങ്സിനെ നയിച്ച കൊണോലിക്ക് സഹ കളിക്കാരില് നിന്ന് കാര്യമായ പിന്തുണ പോലും അവസ്ഥ വന്നത് ഓസീസ് തോല്വി മുന്നില് കാണുന്ന സാഹചര്യം വരെയുണ്ടാക്കി. കൊണോലിയ്ക്കല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ഓസീസ് ബാറ്റര്ക്കും മത്സരത്തില് 30ന് മുകളില് റണ്സ് നേടാനായില്ല. അവസാനഘട്ടത്തില് 4 വിക്കറ്റുകള് തുടര്ച്ചയായി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഓസീസ് പരാജയത്തിനുള്ള വാതില് പോലും തുറന്നിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി.എന്നാല് അവസാന ഓവറുകളില് ആഡം സാംപയും റൈലി മെറഡിത്തും ശാന്തത കൈവിടാതെ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളര്മാരില് ഷൊറിഫുല് ഇസ്ലാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും കൊണോളിയുടെ അസാമാന്യ ഇന്നിംഗ്സ് ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രമങ്ങളെ വിഫലമാക്കി. ബംഗ്ലാദേശ് നിരയില് 83 റണ്സുമായി തൗഹിദ് ഹൃദോയും 58 റണ്സുമായി ലിറ്റണ് ദാസും 56 റണ്സുമായി മൊസാദേക്ക് ഹൊസൈനുമാണ് തിളങ്ങിയത്.
വിജയത്തോടെ മുഖം രക്ഷിക്കാന് ഓസീസിനായി അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് കൂപ്പര് കൊണോലി തന്റെ വരവ് അറിയിച്ച മത്സരം കൂടിയായി ഓസീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മത്സരം. മിച്ച് മാര്ഷ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ് എന്നിവര് തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ ബാറ്റിങ്ങില് ഓസീസിന് കൂടുതല് സന്തുലനം നേടാനാവുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധര് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂപ്പര് കൊണോലിയ്ക്കൊപ്പം യുവതാരം ഒലിവര് പീക്കെയിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഓസീസ് വെയ്ക്കുന്നത്.
Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ
പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന
ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ
ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്
Aus vs Ban : സൂപ്പർ കൊണോലി ഷോ!, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ വൈറ്റ് വാഷ് നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓസീസ്
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നില് പരാജയപ്പെട്ട ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്നും കൂടി പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര പൂര്ണമായി അടിയറവ് വെച്ചെന്ന നാണക്കേട് വന്ന് ചേര്ന്നേനെ. എന്നാല് ഓപ്പണര് കൂപ്പര് കൊണോലിയുടെ ഒറ്റയാന് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിലാണ് ഓസീസ് വലിയ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കിയത്.